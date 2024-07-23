مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الصيفية لعام 2024، تظهر بعض الحقائق المثيرة عن الألعاب الأولمبية قد تدهشك بعضها.

فبينما كانت الألعاب الأولمبية الحديثة موجودة منذ العام 1896، تعود الألعاب الأصلية إلى حوالي 3000 عام، لذلك يمكنك أن تتخيل أن هناك الكثير من الحقائق المثيرة للاهتمام عن الألعاب الأولمبية من أحداث وتقاليد غريبة إلى أسرار القرية الأولمبية، نستعرضها في السطور القادمة.

باريس.. المرة الثالثة

بحلول يوم الجمعة المقبل ستكون باريس قد استضافت دورة الألعاب الصيفية 3 مرات، حيث سبق أن استضافت المدينة الألعاب الأولمبية الحديثة الثانية في العام 1900، ثم استضافتها مرة أخرى في العام 1924 لتتعادل العاصمة الفرنسية مع لندن في استضافة أكبر عدد من الدورات الأولمبية في انتظار أن تلحق بهما لوس أنجلوس الأمريكية في دورة الألعاب الصيفية المقبلة في عام 2028.

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الشعلة الأولمبية

كالعادة انطلقت الشعلة الأولمبية من اليونان، في أبريل الماضي، تكريمًا لموطن الألعاب الأولمبية القديمة ووصلت إلى فرنسا في مايو، وتواصل جولتها في البلاد والأقاليم الخارجية، ويحمل الشعلة حوالي 10,000 حامل عبر أكثر من 400 مدينة.

وخلال الفعاليات الأولمبية ستحظى دولة اليونان بشرف الدخول أولاً خلال موكب الأمم بينما تدخل الدولة المضيفة أخيرًا، وذلك بحسب التقليد المعتاد باستثناء العام 2004 عندما استضافت أثينا الدورة فدخل حامل العلم اليوناني أولاً بينما دخل بقية الوفد اليوناني أخيرًا.

قوارب نهر السين

خلال حفل الافتتاح لعام 2024 لن يسير الرياضيون عبر الاستاد كما هو المعتاد، وبدلاً من ذلك من المتوقع أن يطفو على القوارب فوق نهر السين باتجاه برج إيفل، وسيكون الحضور مجانيًا -ولأول مرة على الإطلاق- لمن يحمل دعوة ولكن ذلك لا يعني أن بعض أفضل المقاعد والإطلالات ستكون مجانية، ولكنها خصصت مقابل مبالغ مالية كبيرة وصل سعر بعضها إلى 3000 دولار أمريكي.

ألف دولار في الليلة

بسبب الزخم الذي تحظى به هذه الفعالية الرياضية والإقبال الكبير على الإقامة في المدينة الباريسية خلال البطولة فقد تضاعف سعر الغرفة في الليلة الواحدة ليسجل في المتوسط 435 دولارًا وصولاً إلى نحو 1000 دولار، كما ستتضاعف تكلفة ركوب المترو وذلك بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

مليارات مقابل ملايين

سيكون بإمكان ملايين المشاهدين حول العالم متابعة الفعاليات عبر الشبكات التلفزيونية التي دفعت المليارات أيضًا من أجل الحصول على حقوق البث كما فعلت شبكة NBC التي دفعت 7.75 مليار دولار للحصول على حقوق البث في الولايات المتحدة، من العام 2021 إلى 2032، على شبكتها وتطبيقها لتغطية مباشرة لا تقل عن 9 ساعات يوميًا، بالإضافة إلى عرض في وقت الذروة لتجميع أبرز الأحداث.

اختفاء الكاراتيه

شهدت أولمبياد طوكيو 2020 عددًا هائلًا من الأحداث الرياضية بلغ 339 حدثًا، ولكن هذا العدد انخفض في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بمقدار 329 لعبة، حيث اختفت بعض الألعاب مثل الكاراتيه، وكذلك البيسبول بسبب تعارض جدول الأولمبياد مع دوري البيسبول الرئيس، في المقابل دخلت رياضات جديدة للبطولة مثل رياضة "البريك دانس"، وهي سابقة أولى من نوعها حيث لم يسبق أن تم تضمين أي رياضة رقص أخرى من قبل في الأولمبياد.

رياضات المرة الواحدة

عبر تاريخ الأولمبياد كانت تظهر رياضات غريبة غير معتادة ما تلبث أن تختفي في الدورة اللاحقة وكان أبرزها: السباحة المتزامنة الفردية، والدراجة الترادفية، وشد الحبل، والتحليق بالبالونات الساخنة، وسباق العوائق في السباحة، كذلك تضمنت الألعاب الأولمبية مسابقات فنية حيث تنافس الرسامون، والنحاتون، والمعماريون، والكُتَّاب، والموسيقيون، على الميداليات في مجالاتهم.

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ميداليات شتوية وصيفية

تمكن 6 رياضيين من الحصول على ميداليات في كل من الألعاب الصيفية والشتوية كان آخرهم إدواردو "إيدي" ألفاريز من ميامي، الذي فاز بميدالية فضية في سباق التتابع في التزلج السريع، في العام 2014، وفي البيسبول في العام 2021.

كذلك كانت الألمانية كريستا لودينغ-روثنبرغر هي الرياضي الوحيد الذي حصل على ميداليات في كلا الموسمين في نفس العام، بعد أن فازت بميداليات في التزلج السريع وسباق الدراجات السريعة في العام 1988، وهو أمر لن يتكرر بعد أن أصبحت الألعاب الصيفية والشتوية تلعب بالتناوب منذ العام 1994.

التمائم الأولمبية الغريبة

كانت التمائم الأولمبية الغريبة تقليدًا، منذ العام 1968، وهي ترمز إلى ثقافة البلد المضيف، وقد اختارت فرنسا هذه المرة التميمة "فريج"، وهي قبعة حمراء ناعمة ارتديت خلال الثورة الفرنسية، وتشمل التمائم الغريبة الأخرى التي استخدمت، سابقًا، تميمة تسمى إزي (Izzy) بمعنى "غير المحدد" خلال دورة ألعاب أتلانتا 96، وكائنًا ذا عين واحدة يسمى وينلوك من ألعاب لندن 2012.

الرياضيون الموظفون

يُضطر العديد من الأولمبيين للعمل في وظائف يومية غير ذات صلة لتمويل مشاركاتهم الأولمبية مثل غاريد وارد، عدّاء ماراثون في الألعاب الأولمبية 2016، الذي يعمل أستاذ إحصاء في جامعة بريغهام يونغ، ولاعبة الجمباز الثلاثية الأولمبية آنا رينتي من البرتغال التي توازن بين كونها رياضية وطبيبة، ولاعب الريشة الطائرة سكوت إيفانز من أيرلندا وهو أيضًا شريك مالك في شركة "Hosbjerg" للملابس النسائية.

أسماء لامعة

تحظى دورة الألعاب الصيفية لعام 2024 بمشاركة رياضيين من الطراز الأول، مثل: السباحة كاتي ليديتسكي، ولاعبة الجمباز سيمون بايلز، ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس، والنجمة البارزة في المضمار سيدني ماكلافلين-ليفرون البالغة من العمر 24 عامًا، والتي تستمر في تحطيم وإعادة تحطيم رقمها القياسي العالمي في سباق 400 متر حواجز.