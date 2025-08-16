مانشستر سيتي ينذر ليفربول بفوز ساحق على وولفرهامبتون (فيديو)

وجه مانشستر سيتي إنذاراً قوياً إلى منافسه ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي بفوز ساحق على حساب مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 4-0 مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من عمر البريميرليغ.

وقدم مانشستر سيتي عرضاً رائعاً بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا واقتنص أول 3 نقاط واعتلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من الجولة الأولى بفارق الأهداف عن توتنهام وسندرلاند وليفربول.

تقدم مانشستر سيتي عن طريق لاعبه النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 34 بعد تمريرة من الهولندي المتألق تيغاني رايندرز.

وأحرز رايندرز الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة بينما سجل هالاند الهدف الثاني له والثالث للسيتي في الدقيقة 61.

وأكمل الوافد الجديد الفرنسي ريان شرقي الرباعية في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة تكريماً خاصاً للاعب البرتغالي ديوغو جوتا نجم ليفربول الذي لقي مصرعه إثر حادث سير.

وسبق أن لعب جوتا بقميص وولفرهامبتون وهو ما دفع إدارة وجماهير النادي لتكريمه.

وشق مانشستر سيتي طريقه نحو المنافسة منذ الجولة الأولى نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي.

وكان أستون فيلا قد تعادل على ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد دون أهداف كما تعادل برايتون مع فولهام بنتيجة 1-1 بينما فاز سندرلاند على وست هام يونايتد بنتيجة 3-0.

وتغلب توتنهام أيضاً على بيرنلي بنتيجة 3-0 في وقت سابق اليوم السبت بالجولة ذاتها.