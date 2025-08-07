هدية فهد بن نافل الأخيرة لنادي الهلال

كشفت تقارير إخبارية عن مفاجأة تخص فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي المنتهية ولايته، والذي أعلن بالفعل رحيله عن كرسي الرئاسة، مؤكدا دعمه لمن سيخلفه.

وكان نادي الهلال أعلن عن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة أعضاء النادي غير الربحية، التي تم قبولها من قبل اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

وضمت قائمة الأمير نواف بن سعد المرشح للرئاسة كلاً من سليمان ناصر الهتلان مرشحاً لمنصب نائب الرئيس، وبعضوية الرباعي تركي عبد العزيز بن مرشود، وبدر سليمان المعيوف، ومشعل عبد العزيز آل الشيخ، ومحمد بن عبد الله النمر، وهي القائمة الوحيدة التي تقدمت بملف ترشحها.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لمؤسسة نادي الهلال غير الربحية يوم 13 أغسطس الحالي، حيث من المنتظر أن تتم فيها تزكية الأمير نواف بن سعد برئاسة مجلس إدارة مؤسسة أعضاء نادي الهلال غير الربحية.

ويحظى الأمير نواف بدعم كبير من الأمير الوليد بن طلال، الداعم الأبرز لنادي الهلال لأعوام عديدة، والذي دعم الإدارة السابقة لنادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بمبلغ يتجاوز 1.5 مليار ريال خلال الأعوام الستة الماضية.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي حامد القرني عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن بن نافل حتى إعلان الانتخابات المقبلة ما زال يمارس صلاحياته كرئيس، موضحا أنه من يقوم بالتفاوض لضم داروين نونيز، مهاجم ليفربول، لصفوف "الزعيم" في الميركاتو الحالي، ليكون بمثابة هدية الوداع للجماهير الزرقاء.

وقال حامد القرني عبر حسابه على منصة "إكس": "مفاوضات اللاعب الأورغواياني داروين نونيز يقودها فهد بن نافل رئيس شركة نادي الهلال الحالي".

وبات الهلال على بعد خطوة من التوقيع الرسمي مع نونيز، وذلك بعد أن اتفق معه على عقد يمتد لثلاثة مواسم حتى يونيو 2028.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب الأوروغوياني أبدى انفتاحه على الانتقال إلى الهلال، الأسبوع الماضي، ويجري حالياً ترتيب التفاصيل النهائية للعقد، وسيتم التوقيع مع اللاعب رسمياً قريباً جداً.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن نادي الهلال وافق على مطالب نونيز الخاصة بالراتب، وذلك بعد أن توصل ليفربول إلى اتفاق مبدئي مع الهلال بشأن بيع المهاجم الأوروغواياني.

وأوضحت أنه من المقرر أن يدفع الهلال مبالغ ثابتة تُقدر بـ53 مليون يورو، إلى جانب الإضافات التي قد ترفع الصفقة إلى 65 مليون يورو.