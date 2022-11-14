"أشتون يونايتد".. فريق إنجليزي مغمور يطلب استعارة هالاند لمدة 28 يوما

أقدم أشتون يونايتد الإنجليزي على محاولة جريئة للتعاقد مع المهاجم إرلينغ هالاند على سبيل الإعارة خلال فترة توقف البطولات المحلية بسبب كأس العالم في قطر التي تنطلق يوم الأحد المقبل، على الرغم من أنه يبدو من غير المحتمل أن يكونوا قادرين على إغراء اللاعب باللعب في الدوري الشمالي الممتاز.

ولن يشارك هالاند في كأس العالم في قطر نظرا لأن النرويج لم تتأهل للبطولة التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى منتصف الشهر المقبل، مما يعني أن لديه شهرًا إجازة بينما معظم زملائه في الفريق ينافسون مع منتخب بلادهم في المونديال.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن أشتون يونايتد استغل الفرصة وتقدم بعرض إلى سيتي لاستعارة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 28 يومًا.

قال المدير مايكل كليغ: "إنه أمر منطقي. سيتي لا يلعب، ونريد المساعدة من خلال الحفاظ على لياقة إرلينغ، فمن المنطقي أكثر من لعب الغولف لمدة ستة أسابيع، نعتقد أنه سيكون لائقًا للغاية بالنسبة لنا، وسوف يلعب بديناميكية مع فريقنا بشكل جيد حقًا".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 23 هدفًا في 18 مباراة مع سيتي منذ وصوله إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من بروسيا دورتموند، لذا فليس من المستغرب أن الفريق الذي يحتل المركز 11 في الدوري الإنجليزي شمال البلاد يعتقد أنه قادر على تحسين حظوظه.

وسجل أشتون يونايتد 23 هدفًا فقط في 19 مباراة بالدوري حتى الآن هذا الموسم، لذلك من المحتمل أن يساعدهم هالاند في التفوق بتسجيل المزيد من الأهداف.

وينتظر أشتون يونايتد رداً من حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على عرضه، بينما قال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي إنه يفضل أن يذهب مهاجمه إلى كأس العالم على أن يكون لديه إجازة لبضعة أسابيع، لكنه لم يذكر أي شيء الأسبوع الماضي حول إرساله على سبيل الإعارة إلى خارج الدوري.

وقال مدرب مانشستر سيتي: "أفضل أن يذهب إرلينغ مع النرويج، للأسف لم يتأهلوا. آمل أن يتعافى تمامًا من إصابته، ثم (في إجازة إلى) ماربيا لبضعة أيام، ربما يذهب إلى النرويج ثم يعود عندما نعود إلى التدريب".