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رياضة

ترتيب الدوري المصري: بلدية المحلة يفرض التعادل السلبي على الزمالك

ترتيب الدوري المصري: بلدية المحلة يفرض التعادل السلبي على الزمالك
من مباراة الزمالك والبلدية
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 8:18 م

 لا يزال بلدية المحلة مهددا بالهبوط من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم رغم أنه فرض التعادل السلبي على الزمالك في مباراة مؤجلة اليوم الاثنين وبات في حاجة إلى معجزة للبقاء بين الكبار.

ظهر بلدية المحلة بشكل أفضل في الشوط الأول وهدد مرمى محمد صبحي حارس الزمالك في مناسبتين بينما لم يختبر أحمد حسين حارس مرمى البلدية في هذا الشوط.

وتحسن أداء الزمالك في الشوط الثاني وشارك في الهجمات بعد نزول عبد الله السعيد بديلا ومعه ناصر ماهر ومصطفى شلبي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة من 26 مباراة في المركز السادس بينما رفع البلدية رصيده إلى 24 نقطة من 30 مباراة في المركز 16 ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط.

ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 68 نقطة من 28 مباراة بفارق ثماني نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي تتبقى له أربع مباريات مؤجلة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

 

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الزمالكالمحلةالدوري المصري

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