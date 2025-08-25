بعد تطاوله على ألونسو.. نجم ريال مدريد يطلب الرحيل "فورا"

كشفت تقارير إخبارية إسبانية عن تطورات جديدة في أزمة المهاجم البرازيلي رودريغو مع ريال مدريد وذلك بعد الحادثة التي جدت مساء الأحد في مباراة الفريق أمام ريال أوفييدو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ووصلت علاقة رودريغو، الذي يمتد عقده مع الريال حتى 30 يونيو 2028، بمدربه تشابي ألونسو إلى مرحلة اللاعودة وذلك بعد أن أعلن اللاعب موقفا عدائيا مع المدرب الإسباني عقب استبداله في الشوط الثاني.

وقالت بعض المصادر القريبة من رودريغو إن اللاعب أعلم وكلائه بضرورة البحث عن فريق جديد يحتضنه قبل انقضاء آجال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما أورده الصحفي الإسباني ماريو كورتيجانا في موقع "ذا أثلتيك"، فإن رودريغو طلب من وكلائه البدء بالبحث له عن فريق جديد هذا الصيف.

وغادر رودريغو الذي شارك أساسيا للمرة الثانية في عهد ألونسو، بعد مباراة الريال والهلال السعودي في كأس العالم للأندية، في الدقيقة 63 وحل بدلا منه مواطنه فينيسيوس جونيور.

أخبار ذات علاقة ألونسو يرد على تقارير رحيل رودريغو عن ريال مدريد

وظن اللاعب البرازيلي أنه سيكمل أول مباراة مع تشابي ألونسو لكن استبداله دفعه إلى توجيه كلمات فسرها أحد قارئي الشفاه بكونها شتائم لاذعة تجاه المدرب من فرط الغضب.

وانتقل رودريغو (24 عاما) إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من سانطوس البرازيلي مقابل صفقة ناهزت 45 مليون يورو.

وفاز اللاعب البرازيلي بعدة ألقاب مع الفريق الملكي من بينها دوري أبطال أوروبا 2022 و2024 وكأس العالم للأندية 2022 وكأس الإنتركونتيننتال 2024 بجانب التتويج بالدوري الإسباني 3 مرات آخرها الموسم قبل الماضي.