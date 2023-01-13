الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

أسلحة نابولي

يسعى نابولي لتعزيز الصدارة وتحقيق الفوز على حساب يوفنتوس بعدما تجاوز آثار هزيمته أمام إنتر ميلان بالفوز على سامبدوريا.

وقال لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق نابولي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن يوفنتوس يقدم مستويات جيدة مؤخرا مع المدرب أليغري الذي يستحق التحية.

وأشار إلى أن نابولي سيقاتل من أجل تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاثة على ملعبه موضحًا أن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين.

ويعتمد نابولي على تشكيلة تضم حارس المرمى أليكس ميريت وأمامه الرباعي أمير رحماني وكيم مين جاي وجيوفاني دي لورينزو وماريو روي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فرانك أنجويسا وبيوتر زيلينسكي وستانيسلاف لوبوتكا مع ثلاثي الهجوم ماتيو بوليتانو وخفيشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين.

أوراق يوفنتوس

يتطلع يوفنتوس لمواصلة انتفاضته مع مدربه ماسيمو أليجري بعدما حقق 8 انتصارات متتالية.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن مباراة نابولي أمسية رائعة في ملعب صعب وأمام منافس قوي ويتطلع للفوز.

وأكد أن نابولي هو المرشح الأول حتى الآن للتتويج موضحًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية.

ويعتمد يوفنتوس على تشكيلة تضم حارس المرمى، فيوتشيك تشيريني وأمامه بالمير ودانيلو وأليكس ساندرو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أدريان رابيو ومانويل لوكاتيلي ولياندرو باريديس مع ثنائي الأطراف ويستون ماكين وفيليب كوستيتش مع ثنائي الهجوم أنخيل دي ماريا وأركاديوز ميليك.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد دي لبيج البلجيكي الأسبق لـ"إرم نيوز" إن يوفنتوس تحسن كثيرًا خاصة في الجوانب الدفاعية موضحًا أن المباراة ستكون صعبة بين فريقين أحدهما يملك أقوى هجوم والأخر يملك أقوى دفاع.

وأشار إلى أن المباراة لن تكون حاسمة في صراع الصدارة ولكنها ستحدد الكثير بالنسبة لفريق نابولي وأيضًا بالنسبة ليوفنتوس.