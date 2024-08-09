أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي المصري، التعاقد مع يحيى عطية الله الظهير الأيسر المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من نادي سوتشي الروسي.

وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الأهلي حصل على توقيع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع من ناديه الروسي.

وأضاف: "اللاعب اجتاز الكشف الطبي منذ قليل تمهيدا للإعلان الرسمي عبر صفحات النادي الرسمية".

وواصل: "يحيي عطية الله فضل الانتقال للأهلي، رغم تلقيه أكثر من عرض مغري في مصر خلال الفترة الماضية".

واختتم: "يحيي سيشارك في مران الأهلي خلال ساعات رسميا مع باقي اللاعبين في الفريق".

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.