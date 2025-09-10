صائد الجواهر.. من الذي جلب عبد العزيز الشمري لنادي الاتحاد السعودي؟

لمع اسم عبد العزيز الشمري بشكل لافت في كرة القدم السعودية، بعد أن قاد منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز ببطولة كأس الخليج للشباب، لتتصاعد التساؤلات حول الشخص الذي كان وراء انتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد.

الشمري خطف الأضواء في بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عامًا، بعدما سجل 5 أهداف كاملة، طوال مشوار "الأخضر" في البطولة، منهم هدفين في شباك منتخب اليمن بالمباراة النهائية التي انتهت (3-1).

اللاعب الشاب كان على أعتاب كتابة اسمه بهاتريك تاريخي في النهائي، لكن الحكم ألغى هدفه الثالث بداعي التسلل.

الموهبة السعودية الجديدة لم تكتف بالبطولة، بل نالت كل الجوائز الفردية الممكنة، حيث تُوج الشمري بجائزة أفضل لاعب وأيضًا هداف البطولة، ليصبح أبرز اكتشاف في النسخة الأولى من كأس الخليج للشباب.

من هو صائد الجواهر؟

الفضل في وصول الشمري إلى نادي الاتحاد يعود إلى المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، الذي استقطبه من نادي الجبلين خلال صيف 2024.

بلانيس اشتهر بقدرته على اصطياد المواهب الواعدة، وكان وراء تعاقد الاتحاد مع أكثر من نجم صاعد.

المدير الرياضي لم يكتف بالشمري فقط، بل ضم أيضًا مجموعة من العناصر الشابة التي برزت في صفوف المنتخب السعودي المتوج بالبطولة، مثل سالم الظفيري، عبد الرحمن هزازي، محمد فلاتة، وصهيب هوساوي.