منتخب مصر يهزم إثيوبيا ويقترب بقوة من التأهل لمونديال 2026

حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على حساب إثيوبيا، بنتيجة "2-0" في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في خضم مواجهات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأحرز محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 41 من ركلة جزاء بعد إعاقة محمود حسن "تريزيغيه".

وجاء هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 45+2 عن طريق عمر مرموش من ركلة جزاء تم احتسابها بسبب لمسة يد على أحد مدافعي المنتخب الإثيوبي عقب تسديدة من أحمد سيد "زيزو".

وبات منتخب مصر على أعتاب التأهل لمونديال 2026 حيث يحتاج للفوز على بوركينا فاسو في المواجهة المقبلة.

ويتواجد في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، رفقة بوركينا فاسو وإثيوبيا وجيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.

ويحتل المنتخب المصري بهذه النتيجة، صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا لكأس العالم برصيد 19 نقطة، بينما تتواجد إثيوبيا بالمركز الخامس، ولديها 6 نقاط، ويأتي منتخب بوركينا فاسو بالمركز الثاني ولديه 14 نقطة، وثالثا سيراليون برصيد 9 نقاط، ثم غينيا بيساو برصيد 7 نقاط، ويتذيل القائمة جيبوتي بنقطة وحيدة.