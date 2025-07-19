الزمالك يتخذ قرارا رسميا ضد أحمد فتوح ويحيله للتحقيق

أعلن نادي الزمالك اتخاذ إدارة الكرة قرارا تأديبيا حاسما ضد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، على خلفية تصرفه الأخير الذي لم يُرضِ مسؤولي القلعة البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من نفي عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك، ما تردد عن انقطاع اللاعب عن معسكر الفريق المقام حاليا في العاصمة الإدارية، حيث أوضح حينها أن اللاعب حصل على إذن مسبق بالغياب بسبب ظرف عائلي، مؤكّدا التزامه الكامل وعدم وجود أي مشاكل بينه وبين الجهاز الفني.

أخبار ذات علاقة رغم بيان الزمالك.. أحمد فتوح يحضر حفل راغب علامة برفقة نجم الأهلي (فيديو)

إلا أن فتوح ظهر في حفل غنائي بالساحل الشمالي بصحبة إمام عاشور، لاعب الأهلي؛ وهو ما اعتبرته إدارة النادي إخلالا باللوائح وتجاوزا صريحا، خاصة أن ظهوره جاء بالتزامن مع فترة غيابه عن التدريبات بحجة وجود ظروف أسرية.

أخبار ذات علاقة مفاجأة الاستاد الجديد.. نائب رئيس الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير (فيديو)

أخبار ذات علاقة أول رد من الزمالك حول تمرد أحمد فتوح

وقرر المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد، بالتنسيق مع مدير الكرة، في بيان رسمي، اليوم السبت، توقيع عقوبات صارمة ضد اللاعب، تتضمّن تغريمه مليون جنيه مصري، وإيقاف مستحقاته، وتحويله للتحقيق، لظهوره في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة جديدة يتبعها الزمالك لضبط سلوك اللاعبين، وإعداد الفريق بأقصى درجات التركيز والانضباط قبل خوض تحديات الموسم الجديد محليا وقاريا.