بعد اتهامه بالسحر.. عائلة "رجب بحة" تتخذ إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور

كما بدا أن محمد محمد رشوان ظهر وكأنه يسخر من مرتضى منصور بنشره صورة من مباراة الأهلي والزمالك تجمع حسين الشحات وحمزة المثلوثي، وكتب: "عندك حق"، مع رمز ضاحك.

اتهامات مرتضى منصور

وكان مرتضي منصور قد عرض صورة لشخص قال إن اسمه "رجب بحة" وذكر أنه يقيم في الفيوم، وذلك بعد تعرض الزمالك للخسارة 1/4 أمام الأهلي في الدوري المصري، يوم الخميس الماضي.

وعلق مرتضى منصور: "اللي بيحصل فينا الموسم ده مش طبيعي، أنا مش هقول منشطات، بس في حاجة مش طبيعية، في واحد بعتلي رسالة لصورة الساحر واسمه رجب بحة، وطلع من الفيوم، بلد سيد عبدالحفيظ، يا ريت حد من الفيوم يطلع يقولي مفيش حد بالاسم ده".

وأضاف: "الزمالك ميخسرش من الأهلي، وبعدين الأهلي كان بيلعب في السلام راح استاد القاهره ليه؟ عشان يتحكم في السحر، إمبارح الأهلي يشوط تيجي جول والزمالك يشوطها في العارضة، الشغل إمبارح كله كان على العارضة اليمين، أنا كنت بلاعب الجن الأزرق، لكن الجن الأحمر مقدرش، الشناوي مصدش حاجة في حد بديل بيصد، برافو عليك يا سيد عبدالحفيظ".