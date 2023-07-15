بعد اتهامه بالسحر.. عائلة "رجب بحة" تتخذ إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور
قررت عائلة "رجب بحة" اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي، بعد اتهام منصور له بالسحر.
وكتب المحامي محمد محمد رشوان عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "تواصلت معي أسرة الرجل المحترم رجب محمد شحاتة، الشهير برجب بحة، وهو عامل بناء من أبناء هذا الوطن من محافظة الفيوم المحترمين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة غدا".
كما بدا أن محمد محمد رشوان ظهر وكأنه يسخر من مرتضى منصور بنشره صورة من مباراة الأهلي والزمالك تجمع حسين الشحات وحمزة المثلوثي، وكتب: "عندك حق"، مع رمز ضاحك.
اتهامات مرتضى منصور
وكان مرتضي منصور قد عرض صورة لشخص قال إن اسمه "رجب بحة" وذكر أنه يقيم في الفيوم، وذلك بعد تعرض الزمالك للخسارة 1/4 أمام الأهلي في الدوري المصري، يوم الخميس الماضي.
وعلق مرتضى منصور: "اللي بيحصل فينا الموسم ده مش طبيعي، أنا مش هقول منشطات، بس في حاجة مش طبيعية، في واحد بعتلي رسالة لصورة الساحر واسمه رجب بحة، وطلع من الفيوم، بلد سيد عبدالحفيظ، يا ريت حد من الفيوم يطلع يقولي مفيش حد بالاسم ده".
وأضاف: "الزمالك ميخسرش من الأهلي، وبعدين الأهلي كان بيلعب في السلام راح استاد القاهره ليه؟ عشان يتحكم في السحر، إمبارح الأهلي يشوط تيجي جول والزمالك يشوطها في العارضة، الشغل إمبارح كله كان على العارضة اليمين، أنا كنت بلاعب الجن الأزرق، لكن الجن الأحمر مقدرش، الشناوي مصدش حاجة في حد بديل بيصد، برافو عليك يا سيد عبدالحفيظ".
ولم يحقق الزمالك أي بطولة هذا الموسم، حيث خسر الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر وكأس مصر، وجميعها حققها الأهلي.
ويواجه مرتضى منصور غضبًا جماهيريًا من مشجعي النادي الأبيض ازداد مع الخسارة الثقيلة من الأهلي 4-1 في الدوري المحلي مساء الخميس الماضي.
وتقدم أحمد دعبس، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك باستقالته على خلفية خسارة مباراة القمة.