ملتزم دينيا.. سر عدم خوف برشلونة من حفلات لامين يامال

كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي برشلونة من الجدل المثار حول حفل عيد ميلاد الجناح الإسباني الشاب لامين يامال، الذي احتفل أخيرًا ببلوغه 18 عامًا، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وتدخل جهات حقوقية.

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وأقيم الحفل بحضور عدد من لاعبي برشلونة، بالإضافة إلى مشاهير من عالم الفن والموسيقى، ومؤثرين على منصات يوتيوب وتيك توك، حيث انتشرت صور ومقاطع الحفل على نطاق واسع.

إلا أن الاحتفال لم يخلُ من الجدل، بعدما أعلنت منظمة إسبانية معنية بحقوق ذوي الإعاقة نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على الحفل، على خلفية تقارير أفادت بالاستعانة بأشخاص مصابين بالتقزم لأغراض ترفيهية، واصفة الأمر بأنه "يمس بكرامتهم ويتضمن تمييزًا".

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فضيحة العرض المالي المزعوم

تصدرت عارضة الأزياء كلوديا كالفو، الحاصلة على لقب "ملكة جمال المراهقات" في إسبانيا لعام 2021، عناوين الصحف بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني كشفت خلاله عن تلقيها عرضًا ماليًا كبيرًا لحضور حفل عيد ميلاد يامال، مشيرة إلى اشتراطات محددة تتعلق بالمظهر الخارجي للفتيات المدعوات.

لكن كالفو سرعان ما نشرت بيان اعتذار عبر حسابها الرسمي، نفت فيه أي نية لاتهام أي طرف، مؤكدة أنها نقلت فقط ما سمعته، معتذرة عن أي لبس أو ضرر نتج عن تصريحاتها.

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رد فعل برشلونة

على الرغم من الضجة الإعلامية، لم يبدُ نادي برشلونة أي قلق تجاه الحفل، إذ يُعرف عن يامال التزامه الديني وابتعاده عن المشروبات الكحولية كونه مسلمًا.

وأكدت المصادر أن النادي يثق تمامًا بنجمه الشاب، الذي عاد إلى التدريبات أكثر تركيزًا وتصميمًا، مستعدًا للمواصلة في تألقه مع الفريق.