الهجوم جاء من المقربين.. الشناوي يوجه رسالة مثيرة إلى الخطيب

وجه محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، رسالة مثيرة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، بسبب الهجوم القوي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نهاية مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية.

وأنهى الأهلي مشاركته في البطولة بنظامها الجديد الذي أقيم في أمريكا بمشاركة 32 فريقا، بعدما حصد نقطتين فقط في مجموعته، إذ تعادل مع إنتر ميامي الأمريكي ثم خسر أمام بالميراس وتعادل مع بورتو البرتغالي "4-4"، في مواجهات شهدت استقبال الحارس الدولي لأهداف قام العديد من المتابعين بتوجيه اللوم له عليها وتحميل المسؤولية بسبب بعض الهفوات التي يرتكبها في مباريات مهمة.

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وأثير جدل واسع خلال الفترة الماضية وسط مطالبات من الجماهير بضرورة إجلاس الشناوي على دكة البدلاء في الموسم الجديد للدوري المصري الذي سينطلق يوم 8 أغسطس الجاري، وتواجد مصطفى شوبير أساسيا لما أثبته من كفاءة في المواجهات التي لعبها الموسم الماضي رغم صغر سنه.

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ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "الشناوي شعر بهجوم من أشخاص مقربين من النادي الأهلي، واشتكى أكثر من مرة وجلس مع محمد يوسف، المدير الرياضي، وقال له الموضوع سبب لي الأرق والضيق بسبب تصيد البعض لي لأخطاء غريبة، خاصة أن الهجوم يأتي من المقربين".

وأضاف: "الشناوي قال للمدير الرياضي القرار النهائي للنادي إذا كنتم تريدون رحيلي فأنا عندي عروض موجودة بالفعل على الطاولة، وطالب بإبلاغ الخطيب بقراره، ولكن تم رفض كل هذه العروض والتأكيد للحارس التمسك بخدماته ولن يرحل، وهو تربطه علاقة قوية بالخطيب وإدارة النادي والجماهير، والخطيب يقدر تضحية اللاعبين من أجل النادي، وفي النهاية هو قادر على العودة لمستواه سريعا، ولا يصح حارس كبير مثله يحاسب على اللقطة".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مودرن سبورت، المقررة 9 أغسطس المقبل، على ملعب القاهرة، في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المحلي.