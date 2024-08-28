والد لامين يامال يحتفي برقمين قياسيين لنجله بعد يورو 2024 (صورة)

احتفى منير نصراوي والد النجم الإسباني الواعد لامين يامال بالإنجاز التاريخي الذي حققه نجله في يوليو الماضي بقيادته منتخب بلاده للتتويج بلقب أمم أوروبا 2024 التي استضافتها ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو الماضيين.

وبعد أيام عصيبة قضى بعضها في المستشفى بعد تعرضه للطعن من قبل 4 أشخاص إثر مشاجرة في منطقة "ماتارو" في ضواحي برشلونة، خلال الأسابيع الماضية استطاع والد لامين يامال أن يظهر سعادته وهو يرفع وثيقتين رسميتين من مؤسسة غينيس للأرقام القياسية وذلك بعد تحطيم النجم الكتالوني رقمين قياسيين جديدين في كرة القدم.

وفي 15 يونيو الماضي أصبح نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ كأس أمم أوروبا على الإطلاق وذلك عندما دخل أساسيا مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا التي حسمها وزملاؤه (3 ـ 0).

وحصل يامال رسميا على وثيقة تثبت رقمه القياسي كأصغر لاعب يشارك في المسابقة من قبل مؤسسة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بعمر 16 عاما و11 شهرا.

وبعد 29 يوما من ذلك الإنجاز، حقق يامال، يوم 14 يوليو 2024، إنجازا مزدوجا، الأول جماعي بتتويجه بلقب كأس أمم أوروبا بعد الفوز على إنجلترا في النهائي (2 ـ 1) والثاني فردي عندما أصبح أصغر لاعب يتوج بلقب يورو عن عمر 17 عاما.

كما أصبح يامال، أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم، يلعب مباراة نهائية في بطولة دولية، وذلك بعمر (17 سنة و1 يوم)، ليحطم الرقم المسجل باسم الأسطورة البرازيلية، بيليه، والذي لعب نهائي كأس العالم 1958 أمام السويد بعمر (17 سنة و249 يوماً).

وكان رقم بيلي صمد لـ66 عامًا، قبل أن يحطمه نجم برشلونة في نهائي ملعب برلين الأولمبي.

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وسجل يامال هدفا في شباك فرنسا في ربع النهائي وصنع 4 أهداف أخرى في نهائيات أمم أوروبا 2024.