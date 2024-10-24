"ريكيلمي" يمنع كارثة جماهيرية في كأس الأرجنتين (فيديو)

اضطر خوان رومان ريكيلمي لاعب وسط الأرجنتين السابق ورئيس نادي بوكا جونيورز للتدخل لمنع وقوع اشتباكات بين مشجعي بوكا وخيمناسيا لابلاتا خلال مباراة دور الثمانية لكأس الأرجنتين لكرة القدم أمس الأربعاء في روساريو.

ووقعت اشتباكات بين جماهير الناديين في السابق وتوفي مشجع عام 2022 بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق أعمال شغب خارج الملعب.

وغادر ريكيلمي مقصورته برفقة بعض أعضاء مجلس إدارة النادي لتهدئة جماهير بوكا بعد توقف المباراة بسبب محاولة المشجعين اقتحام الحواجز في المدرجات لمواجهة بعضهم البعض.

وناشد اللاعبون أيضًا الجماهير التحلي بالهدوء لتخف حدة التوتر في النهاية.

وسيواجه بوكا، الذي تغلب على منافسه بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، نادي فيليز سارسفيلد في الدور قبل النهائي.

ويشغل خوان ريكيلمي منصب رئيس نادي بوكا جونيورز منذ يوم الـ21 من ديسمبر 2023 بعدما تولى منصب نائب الرئيس منذ عام 2019 وحتى عام 2023.

وكان ريكيلمي لاعبًا سابقًا في صفوف نادي بوكا جونيورز قبل رحيله إلى برشلونة الإسباني عام 2002 كما لعب في صفوف فياريال الإسباني في الفترة بين 2003 إلى 2007.