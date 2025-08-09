الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت

ينتظر عشاق النادي الأهلي المصري مواجهة قوية للفريق الأحمر في مستهل دفاعه عن لقبه في الدوري المصري بمواجهة نظيره مودرن سبورت، مساء اليوم السبت.

وانطلقت النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة، بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط وصعود 3 فرق.

وتخوض الفرق دوريا من دور واحد كمرحلة أولى، ثم تتنافس 7 فرق في مجموعة تحديد البطل، و14 في مجموعة تحديد الهابطين، ومن ثم تهبط 4 فرق.

وتقام مباراة الأهلي مع مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2025-2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويستهدف الأهلي تحت قيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، الفوز في أولى مباريات مسابقة الدوري خلال مشوار الحفاظ على اللقب.

وتعاقد الأهلي مع صفقات قوية، شملت أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيغيه"، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد شكري، محمد سيحا وياسين مرعي.

وعلى الجانب الآخر، دعم مودرن سبورت صفوفه بصفقات مميزة، مثل، محمد أبو جبل، ورشاد المتولي، وعماد حمدي، والتونسي أحمد المزهود، وكمال السيد، ومحمود ممدوح، والنيجيري جودوين شيكا، ومحمد يسري، ومصطفى مطاوع، والجزائري أدم رجم، والحارس الواعد مصطفى مخلوف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مودرن سبورت:

الحارس: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري، وياسين مرعي، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، ومحمد علي بن رمضان، ومحمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيغيه"، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمد شريف.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل على قناة أون تايم سبورت 1.