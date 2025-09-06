أكثر لاعب أبهر جماهير منتخب إنجلترا في مباراة أندورا

حقق منتخب إنجلترا فوزاً مثيراً على حساب منافسه أندورا بنتيجة 2-0، مساء السبت، في الجولة الرابعة للمجموعة الحادية عشرة بتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونجح المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل في تحقيق العلامة الكاملة بمشوار تصفيات كأس العالم بحصد الفوز الرابع على التوالي.

واستفاد منتخب إنجلترا من هدف عكسي سجله مدافع أندورا كريستيان غارسيا في شباكه بالخطأ بعد مرور 25 دقيقة، ثم أحرز ديكلان رايس الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ونال ريس جيمس نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي أعلى تقييم في المباراة، بحسب موقع "سوفا سكور"، كما حصل على رسائل إشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه المميز في لقاء أندورا.

وصنع جيمس ظهير أيمن منتخب إنجلترا هدفاً لصالح الأسود الثلاثة أمام أندورا، سجله ديكلان رايس، وقدم مستويات رائعة خلال المباراة.

وكتب أحد مشجعي منتخب إنجلترا عبر منصة إكس: "عندما يكون ريس جيمس في كامل لياقته البدنية، يكون لاعبًا رائعًا.. يتميز بصلابة دفاعية في مواجهاته الفردية، ما يجعله قادرًا على اللعب كقلب دفاع ثالث".

وأضاف: "كما أنه بارع جدًّا في اللعب على الأطراف وتمرير الكرات العرضية. لقد مرر بعض الكرات الرائعة إلى منطقة الجزاء".

ورد مشجع آخر قائلاً: "ريس جيمس هو الخيار الوحيد لمركز الظهير الأيمن لإنجلترا في كأس العالم"، في إشارة إلى تراجع مستوى ترينت أرنولد نجم ريال مدريد الإسباني.

وقال مشجع ثالث: "اللعبة سهلة للغاية بالنسبة لريس جيمس"، استكمالاً لرسائل المديح التي نالها نجم تشيلسي بعد مباراة أندورا.