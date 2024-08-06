كشفت تقارير صحفية سعودية عن دوافع عدم توقيع نادي الأهلي السعودي على أي صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا لموسم 2024 ـ 2025.

ورغم أن المنافسات الرسمية لرفاق رياض محرز ستبدأ الأسبوع المقبل بمواجهة صعبة وقوية أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر وذلك يوم 13 أغسطس الجاري، إلا أن إدارة النادي لم تتحرك نحو ضم أي صفقة حتى الآن؛ ما أثار تململا في أوساط جماهير النادي وتساؤلات بالجملة من المتابعين.

وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، مساء الاثنين، عن كواليس تأخر الأهلي في دخول معترك الميركاتو الصيفي الحالي، مشيرة إلى أن الاختلافات بين مسؤولي الفريق حول صفقات اللاعبين الأجانب "دون 21 سنة" كان السبب عدم تقديم عروض رسمية إلى حد الآن.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي، تركت مهمة إيجاد لاعب "بديل" لتعويض رحيل الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، إلى لجنة الاستقطابات السعودية.

ورغم تداول معلومات عن استعداد الأهلي لتوقيع صفقات جديدة قبل بداية المنافسات الرسمية لموسم 2024ـ 2025، إلا أن الفريق لم يضم أي لاعب حتى الآن، بينما رحل عن صفوفه الفرنسي ماكسمين لينضم إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة.

وذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي، غورلي، أنهى اتفاقه مع وكلاء لاعبين اثنين من مواليد 2003، لكن لم يتم الكشف عن اسميهما ولا عن مركزيهما في الملعب.

ويسعى الأهلي إلى العودة لصراع المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، بعدما أنهى منافسات الدوري في المركز الثالث في 2023 ـ 2024.