ظهر يوسف بلايلي في تدريبات فريقه مولودية الجزائر بشكل طبيعي بعد أنباء قوية حول رحيله إلى نادي الترجي التونسي في الموسم المقبل.

وشارك اللاعب الجزائري في أول مران لفريقه المولودية بطل الدوري الجزائري استعدادًا للموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مولودية الجزائر عبر "فيسبوك" مقطع فيديو لتجمع اللاعبين استعدادًا للموسم المقبل بجانب بعض الصور التي ظهر خلالها يوسف بلايلي، وهو يخضع لتدريبات قوية مع زملائه.

🎥 | 𝑭𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟓 𝒔𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 😀✌🏼 #𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 Posted by Mouloudia Club d'Alger on Wednesday, July 24, 2024

وأعلن بلايلي في تصريحات لقناة "الهداف" الجزائرية عن تلقيه عرضًا من جانب إدارة نادي الترجي التونسي فريقه الأسبق للعودة إلى أبناء باب سويقة.

وأكد بلايلي أنه لم يطلب زيادة راتبه السنوي مع مولودية الجزائر، ولم يضع أي شروط للاستمرار مع الفريق، ولكنه فكر بالفعل في الرحيل لشعوره ببعض الضغوط بجانب رغبة الترجي في الاستعانة بخدماته خاصة أنه سيشارك ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتفاعل مشجعو مولودية الجزائر مع ظهور بلايلي في التدريبات بعد ساعات قليلة من تصريحاته بشأن عرض رحيله إلى نادي الترجي.

💪🔙 أول حصة تدريبية للمولودية تحضيرا للموسم الجديد 🟥🟩 #𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 Posted by Mouloudia Club d'Alger on Wednesday, July 24, 2024

ويستعد المولودية لخوض منافسات الموسم المقبل الذي يشهد عودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب.

ولعب بلايلي مع الترجي بجانب الأهلي السعودي كما خاض تجربة في الدوري الفرنسي مع نادي بريست وأيضًا فريق أنجيه بخلاف تجربته مع نادي قطر القطري.