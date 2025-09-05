أغلق غرفة الملابس.. خلاف لامين يامال وفليك يزلزل برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن مدرب برشلونة، هانزي فليك، أغلق أبواب غرفة الملابس عقب التعادل المحبط مع رايو فاييكانو، موجهًا انتقادات لاذعة للاعبيه.

وكانت البداية المثالية للفريق الكتالوني في الموسم قد توقفت بعدما اكتفوا بالتعادل 1-1، في مباراة تألق خلالها الحارس الجديد خوان غارسيا بشكل لافت.

وجاء هذا التعادل بعد فوز برشلونة الكبير على مايوركا بثلاثية نظيفة في الافتتاح، ثم الانتصار 3-2 خارج الديار أمام ليفانتي.

ومع ذلك، لم يكن فليك راضيًا على الإطلاق عن أداء فريقه في المباريات الثلاث جميعها، وقد عبّر عن استيائه بوضوح بعد التعادل مع رايو فاييكانو.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك"، فقد أغلق المدرب الألماني باب غرفة الملابس على لاعبيه، ووجّه لهم الرسالة نفسها التي قالها في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، لكن بلهجة أشد حدة.

وقال فليك للصحفيين عقب اللقاء: "الأمر الأهم هو أنه، بعد إغلاق سوق الانتقالات، يجب أن يكون كل من يبقى هنا ملتزمًا بنسبة 100% بهذا النادي، لا مكان للأنانية؛ لأنها تقتل النجاح، في الموسم الماضي لعبنا ككتلة واحدة، ويجب أن نعود لنكون كذلك الآن".

لامين يامال لاعب يتفق مع فليك

أما لامين يامال، نجم الفريق، فقد صرّح لقناة TVE الإسبانية قائلًا: "الأنانية؟ كل شخص له رأيه، لكنني لا أعتقد أن مشكلتنا مرتبطة بذلك، الأمر يتعلق أكثر بكوننا لم نبدأ الموسم بالحدة نفسها التي أنهينا بها الموسم الماضي".

وأضاف: "بعد تعادل كهذا، من الطبيعي أن نشعر بالإحباط، لكننا حصدنا سبع نقاط من أصل تسع ممكنة خارج ملعبنا وفي ملاعب صعبة، وهذا ما ينساه بعضهم أحيانًا".

وكان برشلونة قد تقدّم أولًا أمام رايو فاييكانو عبر ركلة جزاء نفذها لامين يامال قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، لكن فران بيريز أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، وكاد رايو أن يخطف النقاط الثلاث لولا تألق الحارس خوان غارسيا الذي أنقذ مرماه بعدة تصديات حاسمة.

وسيسعى فليك إلى رؤية تحسن من لاعبيه عندما يستضيف الفريق نظيره فالنسيا بعد فترة التوقف الدولي.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قد ذكرت أن فليك أدلى بهذا التصريح كنوع من التحفيز للاعبي برشلونة، وذلك نظرًا للفترة الصعبة التي سيكون النادي الإسباني مقبلًا عليها.

نريد توضيحات

وفقا لصحيفة ماركا، فإن نجوم برشلونة سوف يطلبون توضيحات من المدرب الألماني حول تلك التصريحات، خاصة أنه يرون أن بدايتهم في الدوري بالحصول على 7 نقاط من 9 ليس بداية سيئة.