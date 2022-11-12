مانشستر يونايتد يحذّر كريستيانو رونالدو ويقرر بيع ماغواير

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن تين هاغ يتوقع أن يتعافى رونالدو في الوقت المناسب لخوض مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة قبل الاستراحة الدولية بسبب كأس العالم أمام فولهام غدًا الأحد.

ويريد تين هاغ أن يركز جميع لاعبيه بشكل كامل على المباراة المقبلة بدلًا من التفكير في الانضمام لمنتخباتهم الوطنية بعد ساعات وخوض أبرز بطولة في العالم، الأسبوع المقبل

وردًا على سؤال عما إذا كان رونالدو سيكون جاهزًا، قال تين هاغ: "لا يمكنني ضمان ذلك بعد غيابه عن مباراة أستون فيلا. ويمكنه التعافي من ذلك. إنه ليس مرضًا خطيرًا يستغرق أيامًا أو أسابيع، وأعتقد أنه من الممكن أن يكون متاحًا أمام فولهام".