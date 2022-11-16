فيلم هزلي.. ملك بلجيكا يقود المنتخب الوطني قبل كأس العالم (فيديو)

ويلعب منتخب بلجيكا في كأس العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المغرب، وكندا، وكرواتيا.

ويستهل منتخب بلجيكا مشواره في البطولة بمواجهة كندا، يوم 23 نوفمبر، ثم يلاقي المغرب، يوم 27 نوفمبر، ثم كرواتيا، يوم 1 ديسمبر.