هل تجاهل الحكم طرد كوفاسيتش في مباراة آرسنال ومانشستر سيتي؟
عبرت جماهير آرسنال عن غضبها من قرار الحكم مايكل أوليفر بعدم طرد ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط مانشستر سيتي في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحصل كوفاسيتش على بطاقة صفراء في الدقيقة 29 بعد تدخل متهور على وتر العرقوب الأيمن لمارتن أوديغارد قائد آرسنال.
ووفقا لصحيفة "ذا صن"، طالب مشجعو آرسنال بإشهار البطاقة الحمراء في وجه كوفاسيتش لكن حكم الفيديو المساعد لم يستجب لطلب الجماهير.
وضاعف كوفاسيتش من غضب جماهير آرسنال بعد تدخل خشن على ديكلان رايس.
ورأى أوليفر أن التدخل الثاني لا يستحق البطاقة الصفراء الثانية؛ ما يعني بقاء كوفاسيتش في اللعب.
وكتب أحد مشجعي آرسنال عبر منصة "X": "كوفاسيتش لا يزال على الأرض بطريقة ما".
وقال آخر: "ما هذا الغش!".
وكتب ثالث: "اخرج من الملعب، المباراة مزورة".
وعلق مشجع آخر: ""من فضلك أجبني كيف حصل كوفاسيتش على البطاقة الصفراء وليست الحمراء؟، هؤلاء الحكام فاسدون".
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي على ملعب الإمارات.
ويملك مانشستر سيتي 18 نقطة من 7 مباريات مقابل 17 نقطة لآرسنال من 7 مباريات أيضا.
ويتصدر توتنهام جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 8 مباريات.
ويتعرض الحكام وتقنية حكم الفيديو في إنجلترا لانتقادات شديدة بعد الخطأ الفادح في خسارة ليفربول 1/2 أمام توتنهام.
وألغى حكم المباراة هدفا صحيحا سجله لويس دياز.
واعتذرت هيئة التحكيم عن الخطأ وأصدرت التسجيل الصوتي للمباراة الذي أظهر كيف تم ارتكاب الخطأ، على الرغم من تواصل الحكم مع زملائه.
وقالت صحيفة "ميرور" إن قرارات تقنية حكم الفيديو الـ"VAR" في الدوري الإنجليزي قد تستغرق وقتًا أطول، بعد أن طُلب من المسؤولين التحقق مرة أخرى من عملهم قبل إجراء المكالمات.