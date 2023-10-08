هل تجاهل الحكم طرد كوفاسيتش في مباراة آرسنال ومانشستر سيتي؟

وعلق مشجع آخر: ""من فضلك أجبني كيف حصل كوفاسيتش على البطاقة الصفراء وليست الحمراء؟، هؤلاء الحكام فاسدون".

وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي على ملعب الإمارات.

ويملك مانشستر سيتي 18 نقطة من 7 مباريات مقابل 17 نقطة لآرسنال من 7 مباريات أيضا.

ويتصدر توتنهام جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 8 مباريات.

ويتعرض الحكام وتقنية حكم الفيديو في إنجلترا لانتقادات شديدة بعد الخطأ الفادح في خسارة ليفربول 1/2 أمام توتنهام.

وألغى حكم المباراة هدفا صحيحا سجله لويس دياز.

واعتذرت هيئة التحكيم عن الخطأ وأصدرت التسجيل الصوتي للمباراة الذي أظهر كيف تم ارتكاب الخطأ، على الرغم من تواصل الحكم مع زملائه.

وقالت صحيفة "ميرور" إن قرارات تقنية حكم الفيديو الـ"VAR" في الدوري الإنجليزي قد تستغرق وقتًا أطول، بعد أن طُلب من المسؤولين التحقق مرة أخرى من عملهم قبل إجراء المكالمات.