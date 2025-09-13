ضربة موجعة لبرشلونة.. لامين يامال يغيب أمام فالنسيا

تلقى هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، صدمة قوية قبل مواجهة فالنسيا، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويخوض برشلونة مواجهة قوية أمام ضيفه فالنسيا، مساء الأحد، على ملعب يوهان كرويف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2025-2026.

برشلونة فاز على ريال مايوركا وليفانتي، قبل أن يتعادل مع رايو فاليكانو، ليبتعد عن صدارة الليغا، ويحتل المركز الرابع بـ7 نقاط.

في المقابل، يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وأكد هانزي فليك، مدرب برشلونة أن لامين يامال، نجم الفريق، يعاني من بعض الانزعاجات الظهر، ما دفعه إلى استبعاده من مران الفريق، اليوم السبت، مع إخضاعه لتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية، مؤكدا غيابه عن لقاء فالنسيا.

فيما أوضحت مصادر أخرى أن اللاعب سيغيب أيضا عن مواجهة نيوكاسل يونايتد المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض برشلونة أولى مبارياته في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية أمام نيوكاسل يوم الخميس المقبل.