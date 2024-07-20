كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة تقدم بعرض رسمي من أجل ضم داني أولمو، 26 عامًا، لاعب خط وسط لايبزيغ وأحد أهداف البلوغرانا؛ لتعزيز صفوفه في ميركاتو هذا الصيف.

ويلعب أولمو مع فريقه الألماني منذ عام 2020، وعقده الحالي مستمر حتى 30 يونيو 2027.

وتألق أولمو بقوة مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024، ليقتنص الفريق اللقب عقب الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية، مساء الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن "وكلاء اللاعب الدولي الإسباني تلقوا عرضًا خطيًا من برشلونة، حيث يُقدم النادي للاعب عقدًا لمدة 6 سنوات، بينما سيحصل لايبزيغ على مبلغ قريب من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 60 مليون يورو، بين مبالغ ثابتة وبعض المتغيرات الأخرى".

وأوضح التقرير: "رغم أن قيمة الشرط الجزائي في عقد أولمو، البالغة 60 مليون يورو، ستنتهي، يوم السبت، تمكن اللاعب وممثلوه من إقناع النادي الألماني بالإبقاء على هذا الرقم لبضعة أسابيع أخرى".

ونوهت الصحيفة إلى أن "أولمو وممثليه سيجرون دراسة شاملة لعرض برشلونة، وطرحه على لايبزيغ، الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في هذه الصفقة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح داني أولمو، خلال احتفالية بأكاديميته، أن النادي الذي يرغب في التعاقد معه يجب أن يُظهر له ذلك من خلال تقديم عرض رسمي، وقد استجاب برشلونة بسرعة، وقدّم عرضه لوكلاء اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يمتلك عروضًا من أندية أوروبية كبرى أخرى مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، اللذين كانا الأكثر إصرارًا في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى ليفربول ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، الذي انضم أخيرًا إلى السباق للتعاقد مع الدولي الإسباني.

يذكر أن داني أولمو حصد جائزة هداف بطولة أمم أوروبا، بعدما سجل 3 أهداف، بالتساوي مع 5 لاعبين آخرين، على رأسهم هاري كين، نجم إنجلترا.