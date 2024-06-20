آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي لضم تشيزني

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي لضم البولندي فوتشيك تشيزني، حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث النصر عن التعاقد مع حارس مرمى مميز خلال الفترة الصيفية الحالية، من أجل خلافة الكولومبي دافيد أوسبينا والذي رحل عن النادي في الأيام الماضية.

ووفقا لما ذكره موقع "Tuttomercatoweb" فإن حارس مرمى يوفنتوس قد وافق على الانتقال إلى النصر السعودي، ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين حتى الآن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن النصر يعرض على يوفنتوس ما بين 2 و3 ملايين يورو فقط مقابل التوقيع مع تشيزني، في المقابل، يطالب يوفنتوس بمبلغ لا يقل عن 5 ملايين يورو.