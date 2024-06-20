آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي لضم تشيزني
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي لضم البولندي فوتشيك تشيزني، حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويبحث النصر عن التعاقد مع حارس مرمى مميز خلال الفترة الصيفية الحالية، من أجل خلافة الكولومبي دافيد أوسبينا والذي رحل عن النادي في الأيام الماضية.
ووفقا لما ذكره موقع "Tuttomercatoweb" فإن حارس مرمى يوفنتوس قد وافق على الانتقال إلى النصر السعودي، ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين حتى الآن.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن النصر يعرض على يوفنتوس ما بين 2 و3 ملايين يورو فقط مقابل التوقيع مع تشيزني، في المقابل، يطالب يوفنتوس بمبلغ لا يقل عن 5 ملايين يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن سد الفجوة بين العرضين من خلال إدراج بعض البنود الإضافية في عقد الانتقال لصالح يوفنتوس، لكن في الوقت الحالي، توقفت المفاوضات بين الناديين.
وذكرت الصحيفة أن رحيل تشيزني عن يوفنتوس أصبح مسألة وقت، مستندة في ذلك على بدء النادي الإيطالي عملية البحث عن بديل بناء على رغبة تياغو موتا، المدرب الجديد لليوفي.
وكان تشيزني صاحب الـ 34 عاما قد انضم ليوفنتوس في 2017 قادما من آرسنال.
وشارك تشيزيني مع يوفنتوس في 252 مباراة رسمية، حيث توج مع الفريق بـ8 بطولات، بينهما 3 ألقاب متتالية لبطولة الدوري الإيطالي.
وينتظر النصر 4 تحديات محلية وقارية في الموسم الرياضي المقبل، وهي: دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.