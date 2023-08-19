موسى التعمري يسجل هدفا رائعا في مباراة مونبلييه وليون (فيديو)

سجل الأردني موسى التعمري، نجم مونبلييه، هدفا رائعا لصالح فريقه في شباك ليون، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثانية للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم أرنود نورالدين لمونبلييه في الدقيقة 20، وأضاف التعمري الهدف الثاني لفريقه مع الدقيقة 39، بعدما استلم الكرة من منتصف ملعب فريقه وانطلق وراوغ مدافعي ليون، وسجل بشكل رائع في شباك حارس ليون.