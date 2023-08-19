موسى التعمري يسجل هدفا رائعا في مباراة مونبلييه وليون (فيديو)
سجل الأردني موسى التعمري، نجم مونبلييه، هدفا رائعا لصالح فريقه في شباك ليون، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثانية للدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم أرنود نورالدين لمونبلييه في الدقيقة 20، وأضاف التعمري الهدف الثاني لفريقه مع الدقيقة 39، بعدما استلم الكرة من منتصف ملعب فريقه وانطلق وراوغ مدافعي ليون، وسجل بشكل رائع في شباك حارس ليون.
يذكر أن التعمري، البالغ 25 عامًا، بات أول لاعب أردني في التاريخ يحترف في الدوري الفرنسي، بعد أن انضمّ إلى مونبلييه، في مايو الماضي، قادمًا من أود لوفين البلجيكي الذي قضى في صفوفه 3 مواسم.
وبرز التعمري بشكل لافت الموسم المنقضي في صفوف النادي البلجيكي؛ إذ لعب معه 36 مباراة نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.
ويعتبر التعمري من الركائز الأساسية للمنتخب الأردني.