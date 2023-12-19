رغم رفض بوكيتينو.. تشيلسي ينوي بيع كونور كالاغر

وينتهي عقد كالاغر مع تشيلسي في يونيو 2025، ولا يتم العمل على تمديد العقد كما ذكرت الصحيفة.

وكشفت "ديلي إكسبريس" أن أندية إيفرتون وتوتنهام ونيوكاسل كانت قد أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع كالاغر، ويأمل تشيلسي أن تعود هذه الفرق بعروض جادة في يناير.

ورغم ذلك، فإن بيع كالاغر، الذي تم اختياره بانتظام كقائد لتشيلسي هذا الموسم، قد يشكل إزعاجا لبوكيتينو.

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أنه يجب منح كالاغر عقدًا جديدًا، قال بوكيتينو: "إنه قرار بين اللاعب والنادي، إنه موجود في التشكيلة الأساسية في كل مباراة تقريبًا وأحد القادة، بالنسبة لي، هو من نوعية اللاعبين الذين يحتاج النادي إلى امتلاكهم".

وأضاف: "إنه مهم بسبب قيمته مع تشيلسي، لقد جاء من الأكاديمية، وهو يحب النادي وملتزم للغاية، يمكنك أن ترى ذلك على أرض الملعب، إنه يركض ويلعب ويقاتل، يفعل كل شيء من أجل الفوز، إنه لاعب مهم حقًا ويريد الجهاز الفني وجوده في الفريق".