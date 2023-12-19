رغم رفض بوكيتينو.. تشيلسي ينوي بيع كونور كالاغر
ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن تشيلسي يخاطر بإزعاج مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بوضع خريج الأكاديمية كونور كالاغر في قائمة الانتقالات.
وبحسب الصحيفة، يتطلع تشيلسي إلى التخلص من اللاعب الدولي الإنجليزي في الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، رغم مطالب بوكيتينو بعد بيع كالاغر.
ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، رغم إنفاق الكثير من الأموال في السوق الصيفي الماضي.
وأوضحت أن تشيلسي بحاجة كبيرة إلى الاستثمار إذا أراد التنافس على المسابقات الأوروبية.
وكان كونور كالاغر لاعبًا أساسيًا في تشيلسي هذا الموسم، وكان غيابه الوحيد في الدوري بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقتين صفراوين أمام برايتون.
وقالت "ديلي إكسبريس" إن قوة كالاغر ورغبته في الضغط بقوة في أعلى الملعب تتوافق تمامًا مع أسلوب بوكيتينو، لكن ظهوره على أرض الملعب يتم تجاهله في النادي.
ويحرص تشيلسي على بيع كالاغر في يناير المقبل، وهو على استعداد لقبول عروض بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.
وينتهي عقد كالاغر مع تشيلسي في يونيو 2025، ولا يتم العمل على تمديد العقد كما ذكرت الصحيفة.
وكشفت "ديلي إكسبريس" أن أندية إيفرتون وتوتنهام ونيوكاسل كانت قد أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع كالاغر، ويأمل تشيلسي أن تعود هذه الفرق بعروض جادة في يناير.
ورغم ذلك، فإن بيع كالاغر، الذي تم اختياره بانتظام كقائد لتشيلسي هذا الموسم، قد يشكل إزعاجا لبوكيتينو.
وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أنه يجب منح كالاغر عقدًا جديدًا، قال بوكيتينو: "إنه قرار بين اللاعب والنادي، إنه موجود في التشكيلة الأساسية في كل مباراة تقريبًا وأحد القادة، بالنسبة لي، هو من نوعية اللاعبين الذين يحتاج النادي إلى امتلاكهم".
وأضاف: "إنه مهم بسبب قيمته مع تشيلسي، لقد جاء من الأكاديمية، وهو يحب النادي وملتزم للغاية، يمكنك أن ترى ذلك على أرض الملعب، إنه يركض ويلعب ويقاتل، يفعل كل شيء من أجل الفوز، إنه لاعب مهم حقًا ويريد الجهاز الفني وجوده في الفريق".