هل استحق شيكو بانزا ضربة جزاء في مباراة الزمالك وفاركو؟ (فيديو)

دار جدل تحكيمي في مباراة الزمالك وفاركو، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام بالقاهرة في الجولة الرابعة للدوري المصري.

وخرج الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل دون أهداف، بينما طالب الأنغولي شيكو بانزا نجم الزمالك بالحصول على ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

أخبار ذات علاقة ملخص وهدف ورجل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

وسقط بانزا في منطقة جزاء فاركو إثر التحام مع محمد سعيد "شيكا" حارس مرمى الضيوف، لكن الحكم محمود ناصف أكد عدم وجود مخالفة.

ووجه حازم إمام، عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، انتقاداً للاعب لعدم الضغط على الحكم لمراجعة تقنية الفيديو.

أخبار ذات علاقة هل ينوي مجلس إدارة الزمالك الاستقالة بسبب سحب أرض أكتوبر؟

وقال إمام في تصريحات لقناة "أون سبورت" إنه مندهش من ردة فعل شيكو بانزا ولاعبي الزمالك، خاصة أن هذه اللعبة تستحق ضربة جزاء.

أخبار ذات علاقة هيسحبوا جون إدوارد.. تعليق ناري من ميدو بعد أزمة أرض الزمالك

وأوضح أن هناك زاوية أظهرت وجود عرقلة من جانب حارس فاركو للاعب الأنغولي، ولكن عدم ضغط لاعبي الزمالك على الحكم لمراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو كان علامة استفهام.

وتقدم الزمالك في الدقيقة 48 عن طريق شيكو بانزا في بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء.