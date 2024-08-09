أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، قميصه للموسم الكروي الجديد 2024 – 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر مقطع فيديو يظهر خلاله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم وهو يرتدي القميص الجديد.

واستعرض الفيديو ذكريات سابقة لفريق النصر في أكثر من مدة زمنية قبل أن يظهر بعض لاعبي الفريق الأول للرجال بجانب لاعبة بفريق السيدات بالقميص الجديد.

وجاء إعلان القميص الجديد بعد جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أزمة تخص ملابس الفريق السعودي في معسكره التدريبي بإسبانيا.

وظهر نواف العقيدي حارس مرمى الفريق في أثناء خوضه تدريبات الإحماء قبل ودية ألميريا الإسباني أمس الخميس وهو يرتدي قميصًا خاليًا من شعار نادي النصر.

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وفجّر الإعلامي سعود الصرامي مفاجأة مدوية بعدما أعلن أن إدارة النصر اشترت قمصانًا من أحد المحال التجارية، وكلفت أحد إداريي النادي، ويدعى إدريس، بطباعة شعار النصر عليها لخوض المباريات الودية بها إلى حين استلام القمصان الجديدة.

وسخر بعض مشجعي الهلال ومنتسبوه من قمصان النصر في المباريات الودية قبل بداية الموسم الجديد.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون يوم 14 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويأمل النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو العودة إلى الألقاب المحلية التي غاب عنها في الموسم الماضي.