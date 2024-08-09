تلقى نادي النصر دفعة معنوية كبيرة قبل خوض مباراة التعاون في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

ويلتقي النصر منافسه التعاون يوم الأربعاء المقبل، بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة ضد الصاعد من لقاء الهلال والأهلي الذي يقام أيضًا ضمن منافسات نصف النهائي.

وتقام المباراة النهائية يوم 17 أغسطس الجاري في أبها لتحديد بطل كأس السوبر السعودي.

وتلقى نادي النصر تأكيدات بارتفاع فرص لحاق حارس المرمى ماتيوس بينتو الوافد الجديد بمباراة التعاون.

وتعرض بينتو للإصابة خلال معسكر الإعداد الذي خاضه النصر في البرتغال لتحيط الشكوك حول لحاقه ببطولة السوبر السعودي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن خضوع بينتو بجانب الثنائي سامي النجعي والبرازيلي أندرسون تاليسكا لجلسات علاجية مكثفة على هامش معسكر النصر في إسبانيا.

ومن المقرر أن يعود بينتو إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب تعافيه من الإصابة خلال الساعات القليلة القادمة مع عودة الفريق إلى أبها.

ونشر بينتو صورًا له عبر إنستغرام في أثناء حضوره ودية ألميريا التي لم يشارك بها لعدم الجاهزية.

وخسر النصر أمام ألميريا الإسباني بنتيجة 0-3 في المباراة الودية الأخيرة للفريق السعودي على هامش معسكره التدريبي الذي أقيم في إسبانيا.

وخاض النصر عدة مباريات ودية، ولكنه قدم مردودًا ضعيفًا، وتلقى الخسارة أمام بورتو البرتغالي برباعية دون رد، كما خسر أمام غرناطة الإسباني، وأيضًا تلقى الهزيمة أمام بورتيمونينسي، بينما فاز على ماريتيمو.