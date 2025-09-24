فرنسا تعتقل 100 مشجع إيطالي "مسلح" قبل مباراة نيس وروما بالدوري الأوروبي

اندلعت أحداث عنف في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء وسط مدينة نيس الفرنسية ما أسفر عن إصابات بين المشجعين واعتقال عشرات الأشخاص الإيطاليين، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على مباراة الجولة الأولى من الدوري الأوروبي بين نادي نيس وضيفة روما الإيطالي.

وقالت الصحف الفرنسية إن الشرطة ألقت القبض على 102 مشجع إيطالي "بحوزتهم أسلحة" قبل أن يتم اعتقالهم إثر اشتباكات في ساحة ماسينا ومدينة نيس القديمة في انتظار التحقيق معهم.

ووفقا للمصادر ذاتها، أفاد شهود عيان في مدينة نيس بأن مشادة عنيفة اندلعت بين عدد كبير من المشجعين عندما تم إلقاء أكواب بها أنواع من المشروبات على رجال الشرطة من شرفة أحد المطاعم في المدينة، مما أدى إلى مطاردة أمنية انضم إليها عدد من جماهير نادي نيس.

ونشرت السلطات الفرنسية أكثر من 200 شرطي وعون نظام لإعادة الهدوء إلى المنطقة، وهو ما حصل بالفعل ولكن بعد أن تم إلقاء القبض على 102 شخصا من المشجعين الإيطاليين، الذين وُجدت بحوزتهم قضبان حديدية وعصيّ وسكاكين وأشياء خطرة أخرى.

وقالت مصادر صحفية فرنسية إن المشجعين المعتقلين نُقلوا إلى مراكز شرطة مختلفة في المنطقة وتم تسليمهم اليوم الأربعاء إلى المحاكم بقرار من المدعي العام في نيس.

ويفتتح فريقا نيس الفرنسي وروما الإيطالي اليوم الأربعاء مشوارهما في مسابقة الدوري الأوروبي عندما يلتقيان ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في ملعب نيس..