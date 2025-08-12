تعادل مثير يقود مصر إلى ربع نهائي مونديال ناشئي اليد

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً المقامة على أرضه بعد التعادل المثير مع الدنمارك بنتيجة 29-29 في ختام منافسات الدور الرئيس، مساء اليوم الثلاثاء، بصالة استاد القاهرة.

ونجح منتخب مصر في تعويض الفوارق الفنية والبدنية مع الدنمارك بالروح القتالية رغم طرد اللاعب حمزة وليد في الشوط الأول.

واحتل منتخب مصر وصافة ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيس برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع التشيك والدنمارك الذي حسم الصدارة برصيد 5 نقاط.

وتأهل منتخب مصر بقيادة مدربه الإسباني فرناندو باربيتو إلى ربع النهائي ليضرب موعداً مع إسبانيا بعد غدٍ الخميس.

وفي المقابل، ودّع المنتخب السعودي من الدور الرئيس بعد الخسارة أمام صربيا بنتيجة 29-32، بينما فاز منتخب آيسلندا على إسبانيا بنتيجة 32-31.

وتشهد مواجهات ربع النهائي مواجهة بين الدنمارك وآيسلندا، كما يلعب منتخب ألمانيا ضد المجر، ويلتقي السويد ضد النرويج.

ويلعب منتخب المغرب ضد المكسيك لتحديد المراكز بين الـ 29 إلى 32، بعد غدٍ الخميس، كما يلتقي منتخب الكويت ضد أوروغواي، والجزائر ضد كوريا الجنوبية في نفس اليوم لتحديد المراكز بين الـ 25 إلى 28.

ويواجه منتخب البحرين منافسه البرازيل لتحديد المراكز، بين الـ 21 إلى 24 يوم الخميس أيضاً، كما يلعب في نفس اليوم منتخب تونس ضد كرواتيا لتحديد المراكز بين الـ 17 إلى 20.