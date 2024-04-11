رسميا.. الدوري الإنجليزي يعتمد تقنية التسلل شبه الآلية

سيبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز باستخدام تقنية التسلل شبه الآلية، الموسم المقبل، بعد أن وافقت الأندية بالإجماع على القرار، في اجتماع للأطراف المعنية، اليوم الخميس.

وقالت رابطة الدوري في بيان: "سيتم استخدام النظام الجديد للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تكون التكنولوجيا جاهزة للتطبيق، بعد إحدى فترات التوقف الدولية الخريف المقبل".

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" إنه ستستخدم الكاميرات والبرامج نفسها التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في دوري أبطال أوروبا للرجال.

وهذا يختلف قليلا عن التكنولوجيا التي استخدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ""الفيفا"؛ إذ يوفر كرة المباراة المزودة بشريحة بداخلها مجموعة من البيانات.

وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان، أنه يعتقد أن تقنية التسلل شبه الآلية ستكون جاهزة للاستخدام، بعد إحدى فترات الراحة الدولية في الخريف.