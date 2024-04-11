رسميا.. الدوري الإنجليزي يعتمد تقنية التسلل شبه الآلية
سيبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز باستخدام تقنية التسلل شبه الآلية، الموسم المقبل، بعد أن وافقت الأندية بالإجماع على القرار، في اجتماع للأطراف المعنية، اليوم الخميس.
وقالت رابطة الدوري في بيان: "سيتم استخدام النظام الجديد للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم المقبل، ومن المتوقع أن تكون التكنولوجيا جاهزة للتطبيق، بعد إحدى فترات التوقف الدولية الخريف المقبل".
وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" إنه ستستخدم الكاميرات والبرامج نفسها التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في دوري أبطال أوروبا للرجال.
وهذا يختلف قليلا عن التكنولوجيا التي استخدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ""الفيفا"؛ إذ يوفر كرة المباراة المزودة بشريحة بداخلها مجموعة من البيانات.
وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان، أنه يعتقد أن تقنية التسلل شبه الآلية ستكون جاهزة للاستخدام، بعد إحدى فترات الراحة الدولية في الخريف.
وتجري الرابطة بالفعل محادثات مع العديد من الشركات حول توفير التكنولوجيا التي يستخدمها النظام.
ويعتقد الدوري الإنجليزي الممتاز، أن استخدام تقنية التسلل شبه الآلية سيوفر نحو 31 ثانية لكل قرار.
ويأمل الدوري الإنجليزي أن تؤدي تقنية التسلل شبه الآلية إلى وضع حد للمواقف التي يستمر فيها اللعب، بعد حدوث تسلل محتمل.
وسيكون للحكام المساعدين صوت في سماعة الأذن، لإبلاغهم بقرار التسلل شبه الآلي، ويمكنهم رفع علمهم على الفور.
وقد أثار الإطار اليدوي الحالي لحكام الفيديو المساعدين "VAR" انتقادات هذا الموسم، وعلى الأخص بسبب هدف لويس دياز لاعب ليفربول، الذي تم إلغاؤه بشكل غير صحيح ضد توتنهام في سبتمبر.
منذ تطبيق تقنية "VAR" في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019، خضعت حالات التسلل لعملية مراجعة.