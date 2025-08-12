لا نسمعك يا "يويفا".. أسطورة إنجلترا يرد على تغريدة محمد صلاح (صورة)

وجه غاري لينيكر رسالة للاتحاد الأوربي لكرة القدم، بعد بيان نعي نشره "يويفا" للاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه الفلسطيني"، وعلق عليه النجم المصري محمد صلاح.

وأثار صلاح جدلًا واسعًا، بعدما تساءل علنًا عن تفاصيل وفاة العبيد، الذي قُتل في غزة خلال وقوفه للحصول على صندوق مساعدات.

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أوضح أن اللاعب البالغ 41 عامًا قُتل برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظاره في نقطة توزيع مساعدات بمدينة غزة.

وكان "يويفا" قد نشر عبر منصة "إكس" رسالة جاء فيها: "وداعًا سليمان العبيد، بيليه الفلسطيني، موهبة منحت الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال حتى في أحلك الأوقات".

وأعاد صلاح نشر التغريدة معلقًا: "هل يمكنكم إخبارنا كيف مات، وأين، ولماذا؟"، وحصد منشوره حتى الآن أكثر من 80 مليون مشاهدة، وجذب انتباه شخصيات بارزة.

المهاجم الإنجليزي السابق ومقدم برنامج "ماتش أوف ذا داي" غاري لينيكر شارك منشور صلاح عبر قصته على إنستغرام، وكتب في منشور آخر موجهًا حديثه لليويفا: "لا نسمعكم".