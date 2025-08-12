logo
رياضة

لا نسمعك يا "يويفا".. أسطورة إنجلترا يرد على تغريدة محمد صلاح (صورة)

لا نسمعك يا "يويفا".. أسطورة إنجلترا يرد على تغريدة محمد صلاح (صورة)
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 11:13 ص

وجه غاري لينيكر رسالة للاتحاد الأوربي لكرة القدم، بعد بيان نعي نشره "يويفا" للاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه الفلسطيني"، وعلق عليه النجم المصري محمد صلاح.

أخبار ذات علاقة

ميسي ومحمد صلاح في المتحف المصري.. ما حقيقة الفيديو؟ (شاهد)

ميسي ومحمد صلاح في المتحف المصري.. ما حقيقة الفيديو؟ (شاهد)

 

وأثار صلاح جدلًا واسعًا، بعدما تساءل علنًا عن تفاصيل وفاة العبيد، الذي قُتل في غزة خلال وقوفه للحصول على صندوق مساعدات.

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أوضح أن اللاعب البالغ 41 عامًا قُتل برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظاره في نقطة توزيع مساعدات بمدينة غزة.

وكان "يويفا" قد نشر عبر منصة "إكس" رسالة جاء فيها: "وداعًا سليمان العبيد، بيليه الفلسطيني، موهبة منحت الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال حتى في أحلك الأوقات".

وأعاد صلاح نشر التغريدة معلقًا: "هل يمكنكم إخبارنا كيف مات، وأين، ولماذا؟"، وحصد منشوره حتى الآن أكثر من 80 مليون مشاهدة، وجذب انتباه شخصيات بارزة.

أخبار ذات علاقة

بسبب "بيليه فلسطين".. هكذا رد الجيش الإسرائيلي على محمد صلاح (فيديو إرم)

بسبب "بيليه فلسطين".. هكذا رد الجيش الإسرائيلي على محمد صلاح (فيديو إرم)

 

المهاجم الإنجليزي السابق ومقدم برنامج "ماتش أوف ذا داي" غاري لينيكر شارك منشور صلاح عبر قصته على إنستغرام، وكتب في منشور آخر موجهًا حديثه لليويفا: "لا نسمعكم".

 

87f4aead-aa56-4028-888c-92bf2efe897f

 

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC