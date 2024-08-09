صنع لاعب التايكواندو التونسي فراس القطوسي إنجازا تاريخيا في أولمبياد باريس 2024 وذلك بعدما أحرز الميدالية الذهبية لوزن 80 كيلوغراما في مسابقة التايكواندو اليوم الجمعة.

وفاز البطل التونسي على منافسه الإيراني مهران برخورداري بنتيجة 2 ـ 0 في الدور النهائي ليهدي تونس أول ذهبية في أولمبياد باريس والثالثة في الألعاب الحالية بعد فضية لاعب المبارزة فارس الفرجاني وبرونزية لاعب التايكواندو خليل الجندوبي.

وحصد القطوسي (28 عاما) الميدالية الذهبية السادسة في تاريخ مشاركات تونس في الألعاب الأولمبية، كما أنه أصبح ثاني عربي يتوج بالميدالية الذهبية بعد الأردني أحمد أبو غوش في منافسات أولمبياد ريو دي جينيرو 2016.

وخاض البطل التونسي مسارا بطوليا في منافسات التايكواندو لوزن 80 كيلوغراما، إذ فاز في ثمن النهائي على الأسترالي ليون سيرانوفيتش بنتيجة 2-0.

وفي ربع النهائي حقق القطوسي الفوز على الدنماركي إيدي هنريك 2-0، أما في نصف النهائي فقد تأهل بطل التايكواندو التونسي، الذي يخوض مشاركته الأولمبية الأولى، على حساب وصيف بطل العالم الأمريكي كارل نيكولاس 2-0.

يشار إلى أن رياضة التايكواندو في تونس حققت على الأقل ميدالية واحدة للنسخة الثالثة تواليا من الأولمبياد بعد أسامة الوسلاتي في 2016 وخليل الجندوبي في 2021 الذي كرر إنجازه في النسخة الحالية، فضلا عن فراس القطوسي بطل أولمبياد باريس.