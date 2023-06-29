تقرير: الاتحاد السعودي يقترب من ضم جوتا لاعب سيلتيك الأسكتلندي
اقترب نادي الاتحاد السعودي من الحصول على خدمات البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" لاعب سيلتيك الأسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الجارية.
وبعد التتويج بلقب الدوري السعودي يواصل الاتحاد تدعيم صفوفه بصفقات أوروبية كبيرة، حيث أتم التعاقد رسميًا مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، ونغولو كانتي.
وأذاعت قنوات "الكأس" القطرية تقريرًا قالت فيه إم إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مبدئي مع البرتغالي جواو فيليبي، لاعب سيلتيك الأسكتلندي.
وأوضحت نقلا عن مصادر أنه تم الاتفاق على كافة البنود الشخصية في العقد، ويتبقى فقط التواصل مع سيلتيك وحسم قيمة الصفقة بشكل رسمي.
وشارك جوتا مع سيلتيك خلال الموسم الماضي في 43 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 12 تمريرة حاسمة.
ويستعد نادي الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في جدة بالسعودية في ديسمبر كانون الأول المقبل.
وفي حالة ضم جوتا سيكون هو الصفقة الثالثة بعد بنزيما وكانتي.
وانضم كريم بنزيما لصفوف الاتحاد بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ونفس الحال بالنسبة لكانتي الذي انتهى تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي.