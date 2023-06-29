تقرير: الاتحاد السعودي يقترب من ضم جوتا لاعب سيلتيك الأسكتلندي

وبعد التتويج بلقب الدوري السعودي يواصل الاتحاد تدعيم صفوفه بصفقات أوروبية كبيرة، حيث أتم التعاقد رسميًا مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، ونغولو كانتي.

وأذاعت قنوات "الكأس" القطرية تقريرًا قالت فيه إم إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مبدئي مع البرتغالي جواو فيليبي، لاعب سيلتيك الأسكتلندي.

وأوضحت نقلا عن مصادر أنه تم الاتفاق على كافة البنود الشخصية في العقد، ويتبقى فقط التواصل مع سيلتيك وحسم قيمة الصفقة بشكل رسمي.