logo
رياضة

عرض غير منطقي.. الاتحاد السعودي يصدم سيلتا فيغو

عرض غير منطقي.. الاتحاد السعودي يصدم سيلتا فيغو
تدريبات فريق الاتحاد السعوديالمصدر: حساب الاتحاد السعودي على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
13 أغسطس 2025، 7:21 ص

وجهت إدارة نادي الاتحاد السعودي ردا صادما إلى نظيرتها في سيلتا فيغو الإسباني رافضة العرض الذي تقدمت به لضم المهاجم الشاب طلال حاجي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن سيلتا فيغو قدم عرضاً بصيغة انتقال نهائي لصاحب 17 عاماً دون مقابل مالي، وهو ما يبدو غريباً ولا يخدم مصلحة النادي، واعتبره النادي عرضا "غير منطقي".

أخبار ذات علاقة

الاتحاد السعودي يحسم أولى صفقات الميركاتو

الاتحاد السعودي يحسم أولى صفقات الميركاتو

  

أخبار ذات علاقة

رغم رفضه العرض الأول.. الاتحاد السعودي يطارد نجم ميلان

رغم رفضه العرض الأول.. الاتحاد السعودي يطارد نجم ميلان

وأوضحت أن الإدارة الرياضية لـ"العميد"، لا تمانع خروج طلال حاجي بنظام الإعارة للنادي الإسباني، أو لأي نادٍ آخر بهدف منحه فرصة أكبر للمشاركة في المباريات واكتساب مزيد من الخبرة.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب يرغب في خوض التجربة مع سيلتا فيغو، إلا أن تضارب المصالح، وطبيعة العرض، قد يحول دون ذلك.

أخبار ذات علاقة

الاتحاد السعودي يعلن رسميًا إعارة هوساوي إلى التعاون

الاتحاد السعودي يعلن رسميًا إعارة هوساوي إلى التعاون

وتدرّج حاجي في فئات الاتحاد السنية وصولاً إلى الفريق الأول، إذ سجّل 11 مشاركة معه، أحرز خلالها ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

 

 

طلال حاجي، الذي سيبلغ  18 عاماً في شهر سبتمبر المقبل، يعد ثاني أصغر اللاعبين انضماماً للمنتخب السعودي الأول بعد أحمد جميل، مدافع الاتحاد السابق، وذلك عندما انضم لتشكيلة الأخضر عن طريق المدرب السابق روبيرتو مانشيني في نوفمبر 2023، في مواجهتَي باكستان والأردن.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC