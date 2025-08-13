عرض غير منطقي.. الاتحاد السعودي يصدم سيلتا فيغو

وجهت إدارة نادي الاتحاد السعودي ردا صادما إلى نظيرتها في سيلتا فيغو الإسباني رافضة العرض الذي تقدمت به لضم المهاجم الشاب طلال حاجي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن سيلتا فيغو قدم عرضاً بصيغة انتقال نهائي لصاحب 17 عاماً دون مقابل مالي، وهو ما يبدو غريباً ولا يخدم مصلحة النادي، واعتبره النادي عرضا "غير منطقي".

وأوضحت أن الإدارة الرياضية لـ"العميد"، لا تمانع خروج طلال حاجي بنظام الإعارة للنادي الإسباني، أو لأي نادٍ آخر بهدف منحه فرصة أكبر للمشاركة في المباريات واكتساب مزيد من الخبرة.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب يرغب في خوض التجربة مع سيلتا فيغو، إلا أن تضارب المصالح، وطبيعة العرض، قد يحول دون ذلك.

وتدرّج حاجي في فئات الاتحاد السنية وصولاً إلى الفريق الأول، إذ سجّل 11 مشاركة معه، أحرز خلالها ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

طلال حاجي، الذي سيبلغ 18 عاماً في شهر سبتمبر المقبل، يعد ثاني أصغر اللاعبين انضماماً للمنتخب السعودي الأول بعد أحمد جميل، مدافع الاتحاد السابق، وذلك عندما انضم لتشكيلة الأخضر عن طريق المدرب السابق روبيرتو مانشيني في نوفمبر 2023، في مواجهتَي باكستان والأردن.