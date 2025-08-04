logo
رياضة

رسائل مرعبة لحكمة مكسيكية بعد خسارة فريق سيرجيو راموس (صور)

رسائل مرعبة لحكمة مكسيكية بعد خسارة فريق سيرجيو راموس (صور)
الحكمة كاتيا إيتزل غارسيا المصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 3:55 ص

كتب – نور الدين ميفراني

تلقت الحكمة المكسيكية كاتيا إيتزل غارسيا عدة تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيادتها لقاء مونتيري المكسيكي، الذي يلعب له المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، ونظيره سينسيناتي الأمريكي في بطولة كأس الدوريات، والتي انتهت لصالح الفريق الأمريكي بنتيجة "3-2".

وجاءت التهديدات بسبب عدم الإعلان عن حالة تسلل سجل منها الفريق الأمريكي هدفا، وهو ما أثار غضب أنصار الفريق المكسيكي الذين وجهوا رسائل سباب وتهديد للحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات علاقة

كلاسيكو جديد.. ميسي يصطدم بـ "سيرجيو راموس"

كلاسيكو جديد.. ميسي يصطدم بـ "سيرجيو راموس"

 

أخبار ذات علاقة

بعد هدفه في إنتر.. راموس يقتنص رقما تاريخيا في كأس العالم للأندية

بعد هدفه في إنتر.. راموس يقتنص رقما تاريخيا في كأس العالم للأندية

 

وقامت الحكمة كاتيا إيتزل غارسيا، البالغة 32 عاما، بنشر رسائل التهديد على صفحتها في منصة "إنستغرام"، وتلقت تضامنا واسعا من الجماهير ووسائل الإعلام والاتحاد المكسيكي لكرة القدم.

 

 

وأصدر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بشراكة مع لجنة الحكام بيانا جاء فيه: "يدين الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بشدة أعمال الترهيب والتهديد الموجهة ضد الحكمة الدولية كاتيا إيتزيل".

 

وطالب البيان الحكمة الشابة بتقديم شكوى رسمية، وكتب: "سيقدم الاتحاد المشورة والدعم لكاتيا في تقديم شكوى إلى الجهات المختصة، كما يُواصل الاتحاد المكسيكي لكرة القدم التواصل مع اتحاد الكونكاكاف واللجنة المنظمة لكأس الدوريات، بهدف وحيد هو ضمان سلامة كاتيا وجميع حكام البطولة".

 

 

ولم تصدر اللجنة المنظمة لكأس الدوريات أي بيان أو توضيح أو مساندة للحكمة المكسيكية كارتيا إيتزيل غارسيا.

 

255f9a04-a4d8-4c67-9e89-ade06a00bda7
c0a7f4bf-3c86-420d-9641-316368b5a09b
c097c099-e2e8-4532-a3dc-7894c1d65828
1a55e445-308d-4369-9536-eed89e7387a3

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC