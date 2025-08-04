رسائل مرعبة لحكمة مكسيكية بعد خسارة فريق سيرجيو راموس (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

تلقت الحكمة المكسيكية كاتيا إيتزل غارسيا عدة تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيادتها لقاء مونتيري المكسيكي، الذي يلعب له المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، ونظيره سينسيناتي الأمريكي في بطولة كأس الدوريات، والتي انتهت لصالح الفريق الأمريكي بنتيجة "3-2".

وجاءت التهديدات بسبب عدم الإعلان عن حالة تسلل سجل منها الفريق الأمريكي هدفا، وهو ما أثار غضب أنصار الفريق المكسيكي الذين وجهوا رسائل سباب وتهديد للحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقامت الحكمة كاتيا إيتزل غارسيا، البالغة 32 عاما، بنشر رسائل التهديد على صفحتها في منصة "إنستغرام"، وتلقت تضامنا واسعا من الجماهير ووسائل الإعلام والاتحاد المكسيكي لكرة القدم.

وأصدر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بشراكة مع لجنة الحكام بيانا جاء فيه: "يدين الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بشدة أعمال الترهيب والتهديد الموجهة ضد الحكمة الدولية كاتيا إيتزيل".

وطالب البيان الحكمة الشابة بتقديم شكوى رسمية، وكتب: "سيقدم الاتحاد المشورة والدعم لكاتيا في تقديم شكوى إلى الجهات المختصة، كما يُواصل الاتحاد المكسيكي لكرة القدم التواصل مع اتحاد الكونكاكاف واللجنة المنظمة لكأس الدوريات، بهدف وحيد هو ضمان سلامة كاتيا وجميع حكام البطولة".

ولم تصدر اللجنة المنظمة لكأس الدوريات أي بيان أو توضيح أو مساندة للحكمة المكسيكية كارتيا إيتزيل غارسيا.