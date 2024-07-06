مدرب سويسرا يحفّز جماهير منتخب بلاده بطريقة طريفة قبل مواجهة إنجلترا (فيديو)

يدخل المنتخب السويسري مواجهة إنجلترا، مساء السبت، في ملعب "أرينا دوسلدورف" لحساب ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بهدف التأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وقاد المدرب والنجم السابق للكرة السويسرية مراد ياكين منتخب بلاده إلى بلوغ دور الثمانية والحفاظ على الإنجازين اللذين حققتهما سويسرا في نسختي 2016 و2020 +1، وذلك على الرغم من أن طريق رفاق الحارس "زومر" لم تكن سهلة مطلقًا بملاقاة ألمانيا في الدور الأول ومواجهة إيطاليا في ثُمن النهائي.

وقبل المواججهة الصعبة والحاسمة، مساء اليوم، أمام إنجلترا في ربع النهائي، اختار مدرب سويسرا طريقة فريدة لتحفيز الجماهير السويسرية التي تنتظر انطلاق المباراة، وتخفيف الضغط على لاعبيه.

وقبل نصف ساعة من المباراة وبينما كان لاعبو سويسرا يجرون الحركان الإحمائية توجه ياكين إلى جماهير بلاده على المدرجات، ووجه لها التحية، كما دعاها إلى تشجيع المنتخب حتى النهاية، وذلك بإشارات ردَّ عليها المشجعون السويسريون بالهتاف باسم منتخب بلادهم وباسم المدرب مراد ياكين.

وشاركت سويسرا في يورو في 5 مناسبات كان أولها في نسخة 1996، وخرجت من الدور الأول تمامًا مثلما كان الحال في 2004 و2008 (مستضيفة مع النمسا).

وفي نسختي 2016 و2020 +1 بلغت سويسرا الدور ربع النهائي، فيما سيكون طموحها في ألمانيا التأهل للمربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها القارية.

وكان مراد ياكين الذي لعب مع سويسرا 49 مباراة دولية وسجل 4 أهداف تولّى تدريب سويسرا في 2021 خلفًا للبوسني فلاديمير بيتكوفيتش.