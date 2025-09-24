بعد إعلان إسلامه.. نجم بيراميدز يؤدي مناسك العمرة (فيديو)

حرص فيستون مايلي، نجم نادي بيراميدز، على تأدية مناسك العمرة رفقة زملائه بالفريق خلال تواجدهم حاليا في السعودية، وبعدما أعلن مؤخرا إسلامه.

وقاد مايلي فريق بيراميدز للفوز على منافسه الأهلي السعودي، مساء الثلاثاء، بنتيجة "3-1"، ليتوج الفريق المصري بكأس أبطال القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي".

أخبار ذات علاقة 5 نجوم صدموا جمهور الأهلي السعودي أمام بيراميدز

أخبار ذات علاقة رقم مخيف.. كم فارق القيمة السوقية بين الأهلي السعودي وبيراميدز؟

مهاجم بيراميدز نجح في إحراز 3 أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه للفوز على بطل آسيا ليُتوج ببطولة ثمينة.

وقد تلقى المهاجم الكونغولي العديد من الإشادات من الإعلام السعودي عقب المباراة، والذي أبرز تفوقه على الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمايلي، وهو يؤدي مناسك العمرة رفقة زملائه بفريق بيراميدز، حيث اعتنق الإسلام عام 2024، وشوهد في أكثر من مباراة وهو يقوم بالسجود بعد تسجيله الأهداف.

وذكرت التقارير أنه قرر أيضا حينها تغيير اسمه إلى إبراهيم مايلي، وهو الاسم الذي أصبح يعرفه به اللاعبون داخل صفوف نادي بيراميدز في الوقت الحالي.