ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة

logo
رياضة

بعد إعلان إسلامه.. نجم بيراميدز يؤدي مناسك العمرة (فيديو)

بعد إعلان إسلامه.. نجم بيراميدز يؤدي مناسك العمرة (فيديو)
فيستون مايلي يؤدي مناسك العمرةالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز

حرص فيستون مايلي، نجم نادي بيراميدز، على تأدية مناسك العمرة رفقة زملائه بالفريق خلال تواجدهم حاليا في السعودية، وبعدما أعلن مؤخرا إسلامه.

وقاد مايلي فريق بيراميدز للفوز على منافسه الأهلي السعودي، مساء الثلاثاء، بنتيجة "3-1"، ليتوج الفريق المصري بكأس أبطال القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي".

أخبار ذات علاقة

ماتياس يايسله

5 نجوم صدموا جمهور الأهلي السعودي أمام بيراميدز

أخبار ذات علاقة

من مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

رقم مخيف.. كم فارق القيمة السوقية بين الأهلي السعودي وبيراميدز؟

مهاجم بيراميدز نجح في إحراز 3 أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه للفوز على بطل آسيا ليُتوج ببطولة ثمينة.

وقد تلقى المهاجم الكونغولي العديد من الإشادات من الإعلام السعودي عقب المباراة، والذي أبرز تفوقه على الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي.

 

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمايلي، وهو يؤدي مناسك العمرة رفقة زملائه بفريق بيراميدز، حيث اعتنق الإسلام عام 2024، وشوهد في أكثر من مباراة وهو يقوم بالسجود بعد تسجيله الأهداف.

مايلي يؤدي مناسك العمرة
نجوم بيراميدز

وذكرت التقارير أنه قرر أيضا حينها تغيير اسمه إلى إبراهيم مايلي، وهو الاسم الذي أصبح يعرفه به اللاعبون داخل صفوف نادي بيراميدز في الوقت الحالي.

 

مايلي

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC