تسبب منتخب جنوب السودان لكرة السلة في إحراج المنتخب الأمريكي للعبة، وكاد أن ينتزع منه انتصارا تاريخيا، خلال المباراة الاستعدادية التي جمعت الفريقين، مساء السبت، تجهيزا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وانتصر منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة، بشق الأنفس على منتخب جنوب السودان بنتيجة 101-100.

وقدم منتخب جنوب السودان مباراة مميزة، إذ تفوق خلال اللقاء بفارق 14 نقطة مع انتهاء نصف المباراة، ولكن زملاء الأسطورة ليبرون جيمس، نجم لوس أنجليس ليكرز أنقذوا الموقف.

وأنهى جيمس، اللقاء بـ25 نقطة، بينها سلة الحسم قبل 8 ثوانٍ على نهاية اللقاء الذي كان بمثابة جرس إنذار للفريق قبل المشاركة في الأولمبياد، التي تنطلق خلال أيام.

ويعد منتخب جنوب السودان هو ممثل أفريقيا الوحيد في كرة السلة للرجال بأولمبياد باريس 2024.

ووقع منتخب جنوب السودان في مجموعة مع الولايات المتحدة وصربيا وبورتوريكو في منافسات الأولمبياد، التي تنطلق بعد أسبوع.

وسينتظر فريق السلة الأمريكي في لندن لمواجهة ألمانيا، يوم الثلاثاء، في ودية جديدة قبل السفر إلى فرنسا، حيث يبدأ مشواره، الأحد المقبل، في ليل ضد صربيا قبل مواجهة جنوب السودان في 31 الحالي ثم بورتوريكو.