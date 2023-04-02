أس: برشلونة يستبعد فرينكي دي يونغ من الكلاسيكو

قالت صحيفة "أس" إنه تم استبعاد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من المشاركة مع برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

ويستضيف برشلونة منافسه التقليدي ريال مدريد يوم الأربعاء، على ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وقد فاز النادي الكتالوني في الذهاب 1/0 في مدريد.

وأكدت الصحيفة أنه تم بالفعل استبعاد دي يونغ من الكلاسيكو بعدما أنهى لاعب الوسط الحصة التدريبية أمس السبت بمشاعر سيئة، ويبدو اليوم أنه من المستحيل تقريبًا أن يتعافى قبل مباراة الإياب بالنظر إلى أن هناك ما يزيد قليلا عن 72 ساعة متبقية على صافرة بداية المباراة.