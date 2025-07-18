هل يتكفل ممدوح عباس بانتقال مصطفى محمد إلى الزمالك؟

يلمع اسم اللاعب مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، بقوة في سوق انتقالات الدوري المصري في ظل ارتباط اسمه بالرحيل إلى الأهلي وبيراميدز.

وينتهي عقد مصطفى محمد مع نانت في صيف 2027 إلا أن تقارير صحفية قد أشارت إلى ترحيب الفريق الفرنسي بالاستغناء عن خدمات اللاعب المصري.

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وتحرك الأهلي نحو ضم اللاعب تحسباً لرحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الذي يضغط بقوة من أجل الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي ونفس الحال بالنسبة لفريق بيراميدز الذي يفكر في تدعيم هجومه بصفقة مهاجم الفراعنة.

وتخرج مصطفى محمد صاحب الـ 27 عاماً من قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ورحل معاراً إلى طنطا وطلائع الجيش قبل العودة إلى الفريق الأبيض مجدداً.

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وارتبط اسم مصطفى محمد بالعودة إلى الزمالك في الموسم الجديد مع تحمل رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق قيمة الصفقة.

وظهر اللاعب في مباراة فريقه السابق الزمالك ضد بيراميدز، يوم 5 يونيو الماضي، في نهائي كأس مصر.

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ورغم انتشار هذه الأنباء إلا أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت تمسك مصطفى محمد بالاستمرار في أوروبا سواء بقميص نانت أو خوض تجربة جديدة ولكن داخل القارة العجوز.

وسبق أن لعب مصطفى محمد بقميص غلطة سراي التركي قبل رحيله إلى نانت.