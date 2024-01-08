قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا: ديربي العاصمة بين الريال وأتلتيكو.. ومواجهة سهلة لبرشلونة

وأجريت قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2023 – 2024، وأسفرت عن مواجهة صعبة لريال مدريد وسهلة لبرشلونة.

وسيواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وسيحل ضيفاً على ملعب "واندا متروبوليتانو" معقل الأخير.

ويعد هذا هو الديربي الثالث بين الفريقين في الموسم الحالي.

وأوقعت قرعة دور الـ16 نادي برشلونة في مواجهة سهلة أمام فريق سالامانكا الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.