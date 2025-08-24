والد بيلينغهام يشتبك مع رئيس بروسيا دورتموند

كتب: نور الدين ميفراني

واجه والد جوبي بيلينغهام بغضب، رئيس نادي بروسيا دورتموند خارج غرفة الملابس بعد استبدال ابنه النجم بين الشوطين خلال المباراة أمام سانت بولي في الدوري الألماني والتي انتهت بالتعادل 3-3.

أخبار ذات علاقة خيار هجومي مرعب.. "سفاح" بروسيا دورتموند يدخل حسابات الهلال

واشتعلت الأمور خلف الكواليس بعد تعادل بروسيا دورتموند المخيب للآمال بنتيجة 3-3 ضد سانت باولي، حيث تولى مارك والد جوبي بيلينغهام زمام الأمور بنفسه.

وذكرت التقارير أنه لم يكن غاضبًا فقط من الانسحاب المبكر لابنه، بل أيضًا من الأداء المتواضع لزملائه في دورتموند.

مارك بيلينغهام هو مستشار ابنه جوب ووالد جود بيلينغهام نجم وسط ريال مدريد ويتدخل بشكل كبير في مسار ابنه الأصغر لاعب بروسيا دورتموند.

وذكرت التقارير أن مارك بيلينغهام كان منزعجًا بشكل واضح أثناء حديثه المطول مع المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، سيباستيان كيل وحاول الحديث أيضا مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش والتعبير عن رأيه.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025

وكانت عائلة جوب بيلينغهام في نفق غرف الملابس تنتظر ابنها حين حدث النقاش الحاد ورافقتهم الشرطة داخل أروقة النادي بعد التعرف عليهم.

وليس من غير المألوف أن يزور الآباء أو المستشارون منطقة غرف تبديل الملابس، وتشير التقارير إلى أن هذه المواجهة تحديدًا لم تحظَ بقبول إدارة النادي وخطوة غير معتادة أثارت حفيظة البعض.

وجاء رد إدارة بروسيا دورتموند سريعًا في اليوم التالي، حيث قرر منع جميع أفراد العائلة من دخول المناطق المحيطة بغرف تبديل الملابس.