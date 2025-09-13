ليس خوان ألفينا.. أكثر لاعب أبهر جمهور الزمالك أمام المصري

استعاد الزمالك نغمة الفوز في الدوري المصري بتغلبه على ضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0 مساء اليوم السبت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في الجولة السادسة.

فوز الزمالك قاده نحو اعتلاء الصدارة بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

وقدم البرازيلي خوان ألفينا جناح الزمالك مباراة كبيرة وصنع هدفاً رائعاً لزميله عمر جابر في الدقيقة 64.

ولكن أكثر لاعب أبهر جمهور الزمالك لم يكن ألفينا الوافد إلى الفريق الأبيض مطلع الموسم الجاري.

ونال عبد الله السعيد نجم خط وسط الزمالك التقييم الأعلى في المباراة وحصل على جائزة رجل اللقاء.

ماذا قدم عبد الله السعيد؟

السعيد سجل الهدف الثالث للزمالك من ضربة جزاء، ونال تقييماً 8.6 وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين.

ونجح اللاعب صاحب الـ 40 عاماً في تقديم 59 تمريرة صحيحة من أصل 69 بخلاف أنه لمس الكرة 78 مرة وصنع فرصتين على المرمى.

وأرسل السعيد 12 تمريرة طولية صحيحة من أصل 14 بخلاف المراوغة مرتين بنجاح والفوز بأربع التحامات من أصل 6.