4 معارك نارية تشعل كلاسيكو الأهلي والهلال في الدوري السعودي

يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة الكلاسيكو التي تجمع بين الأهلي وضيفه الهلال غداً الجمعة في الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

وستكون هذه المواجهة اختبارا حقيقيا وصعبا للفريقين في بداية الموسم الكروي ومنافسات مشوار الدوري السعودي.

أخبار ذات علاقة هل يسقط الهلال السعودي كانسيلو من قائمة الفريق؟

ويرصد "إرم نيوز" بعض المعارك الثنائية التي تشعل مواجهة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال في الدوري السعودي:

إيفان توني وداروين نونيز

المعركة الأولى ستكون بنكهة الدوري الإنجليزي بين إيفان توني مهاجم الأهلي وداروين نونيز مهاجم الهلال.

ودعم الهلال هجومه بصفقة نونيز في الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ليفربول الإنجليزي كما أن الأهلي ضم توني في صيف 2024 قادماً من برينتفورد الإنجليزي.

ويملك الثنائي قدرات تهديفية تجعل مواجهة الكلاسيكو مرتقبة لهز الشباك من جانب اللاعبين، وسجل نونيز هدفين في 3 مباريات مع الهلال منذ انضمامه قادماً من الريدز.

وهز إيفان توني 35 هدفاً خلال 50 مباراة مع الأهلي كما قدم 7 تمريرات حاسمة منذ ارتدائه قميص الفريق السعودي.

إنزو ميلوت وروبن نيفيز

سيكون الثنائي إنزو ميلوت وروبن نيفيز بمثابة صراع العقل المفكر داخل المستطيل الأخضر.

إنزو ميلوت المنضم حديثاً للأهلي السعودي قادماً من شتوتغارت الألماني لفت الأنظار بمستواه الرائع في خط الوسط وأصبح بمثابة المحرك لهجمات فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وسجل اللاعب 4 أهداف وصنع هدفين خلال 6 مباريات مع الأهلي وخطف قلوب مشجعي الفريق بتألقه اللافت.

وفي المقابل، يعتمد الهلال على خبرات لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز الذي يعد بمثابة رمانة ميزان المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للفريق الأزرق.

ولعب نيفيز مع الهلال 94 مباراة منذ انضمامه في صيف 2023 قادماً من ولفرهامبتون الإنجليزي، وسجل 10 أهداف وقدم 24 تمريرة حاسمة.

أخبار ذات علاقة استقلول هزم الهلال بالأربعة.. تعليق ناري بعد فوز النصر السعودي بخماسية (فيديو)

رياض محرز وسالم الدوسري

صراع آخر يظهر في مواجهة الأهلي والهلال يتمثل في دور الجناحين رياض محرز وسالم الدوسري.

يعتمد الأهلي على لمسات اللاعب الجزائري رياض محرز الجناح الأيمن المخضرم صاحب الـ 34 عاماً والمنضم للفريق في صيف 2023 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي المقابل، يعول الهلال على خبرات الجناح الأيسر سالم الدوسري صاحب الـ 34 عاماً.

ويملك الدوسري نجاحات مميزة مع الهلال، وسجل 131 هدفاً خلال 451 مباراة كما أنه صنع هدفين في الدوري السعودي للهلال.

أخبار ذات علاقة بعد أزمة أرملة جوتا.. زوجة روبن نيفيز تدعمه من الملعب في مباراة الهلال (صور)

روغر إيبانيز وكاليدو كوليبالي

يراهن الأهلي على قدرات المدافع البرازيلي روغر إيبانيز في قيادة الخط الخلفي وخاصة أنه من أهم عناصر تشكيل المدرب يايسله بخلاف إجادته ضربات الرأس.

وفي الوقت ذاته، يعول الهلال على خبرات مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي في قيادة الخط الخلفي وغلق المساحات أمام هجوم الأهلي.