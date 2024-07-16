استبعاد نجوم ريال مدريد.. صدمة في التشكيل المثالي لـ"يورو 2024"

اختير لاعب خط الوسط رودري، والمهاجم لامين يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، ضمن ستة لاعبين إسبان في التشكيلة المثالية في بطولة "يورو 2024" التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء.

وشهدت التشكيلة صدمة للجماهير بعدم تواجد عدة نجوم بارزين، منهم داني كارفخال، نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد، وأيضا كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا والمنضم حديثا لريال مدريد، وجود بيلينغهام، نجم إنجلترا وريال مدريد.

واختار المراقبون الفنيون في "يويفا" تشكيلة لطريقة 4-3-3، وهي واحدة من أكثر الطرق التي طُبِّقَت خلال البطولة، وقد اختير المدافع كايل ووكر للمرة الثانية، ويعد اللاعب الإنجليزي الوحيد في التشكيلة المثالية.

وتغلبت إسبانيا 2-1 على إنجلترا في المباراة النهائية، يوم الأحد الماضي، لتحرز اللقب للمرة الرابعة، وهو رقم قياسي انفردت به.

وضمت التشكيلة المثالية أيضًا مايك ماينان (فرنسا)، ومانويل أكانجي (سويسرا)، ووليام ساليبا (فرنسا)، ومارك كوكوريلا (إسبانيا)، وداني أولمو (إسبانيا)، وفابيان رويز (إسبانيا)، وجمال موسيالا (ألمانيا)، ونيكو وليامز (إسبانيا).

وضم فريق المراقبين الفنيين في الـ"يويفا" 12 عضوًا من اللاعبين السابقين والمدربين الحاليين أو السابقين.

وانفردت إسبانيا بالرقم القياسي كأكثر منتخب تتويجًا ببطولة كأس أوروبا في التاريخ بعد الوصول للتتويج الرابع.

وجاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: مايك مانيان (فرنسا).

خط الدفاع: كايل ووكر (إنجلترا) – مانويل أكانجي (سويسرا) – ويليام ساليبا (فرنسا) – مارك كوكوريا (إسبانيا).

خط الوسط: رودري (إسبانيا) – فابيان رويز (إسبانيا) – داني أولمو (إسبانيا).

خط الهجوم: لامين يامال (برشلونة) – جمال موسيالا (ألمانيا) – نيكو ويليامز (إسبانيا).